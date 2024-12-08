الرياضة - 08:17 - عاجل.. الكرملين يعلن منح اللجوء لـ بشار الأسد وعائلته لدواع إنسانية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 08:17 مساءً - كشف إعلام روسي نقلا عن الكرملين، بأنه تم منح اللجوء لـ الرئيس السوري السابق، بشار الأسد وعائلته لدواع إنسانية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

ومنذ قليل، أكد مراسل قناة القاهرة الإخبارية وصول بشار الأسد وأفراد عائلته إلى موسكو.

ماذا يحدث في سوريا؟

وفجر اليوم الأحد، أعلنت الجماعات الإرهابية المسلحة في سوريا سيطرتها على دمشق، وإسقاط نظام بشار الأسد.

ويأتي ذلك بعد الهجوم الذي بدأته منذ أيام، والذي على إثره تمكّنت من التوغل في المدن السورية التابعة للنظام السوري، كحلب وحمص.

وبعد دخول وقت العصر، بدأ توغل الاحتلال الإسرائيلي في مناطق في سوريا، وكشف الاحتلال عن بداية نقل الحرب إلى سوريا، وأعلن السيطرة على موقع عسكري في جبل الشيخ عقب مغادرة جنود الجيش السوري.