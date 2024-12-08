الشباب والرياضة تجهز لوائح جديدة لضبط الأداء المالي والإداري للاتحادات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 07:55 مساءً - يجهز مسئولو وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، حزمة من الضوابط واللوائح الجديدة التي تهدف إلى حوكمة وضبط الأداء المالي والإداري للاتحادات والهيئات الرياضية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أصدر في أكتوبر الماضي قرارًا رقم 1424 لسنة 2024، بإصدار اللائحة المالية والإدارية لإجراءات السفر لحضور اجتماعات الهيئات الرياضية الدولية، وتنظيم اجتماعات الهيئات الرياضية الدولية بمصر وتشكيل البعثات الرياضية المصرية وتنظيم إقامة المعسكرات الخارجية والإجراءات الطبية المطلوب اتخاذها للبعثات الرياضية، وتقنين إجراءات استضافة الاتحادات والهيئات الرياضية البطولات والأحداث والاجتماعات داخل الأراضى المصرية بالشكل الذي يضمن الاستفادة الأمثل من تلك الاستضافة.

ويكثف وزير الرياضة من اجتماعاته مع مستشاريه القانونيين وقيادات الوزارة متمثلين في الإدارة المركزية للأداء الرياضي، بهدف إعداد لائحة لصرف الدعم للاتحادات طبقا للمشاركات الدولية والنجاحات، بجانب لائحة أخرى لتعيين قيادات الاتحادات التنفيذيين وعدد من الضوابط الأخرى التي تهدف إلى حوكمة الأداء المالي والإداري للاتحادات.

كما سبق أن أصدر وزير الشباب والرياضة قرارًا بإعادة هيكلة المنظومة الطبية بكافة الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية المصرية.

وزير الشباب والرياضة يصل بورسعيد لمتابعة العمل في استاد المصري

فيما وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى محافظة بورسعيد، وكان في استقباله اللواء محب حبشي خليل محافظ بورسعيد، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

تأتي زيارة وزير الشباب والرياضة لمتابعة العمل في ستاد النادي المصري، وتذليل أية عقبات أمام المشروع لإنجاز الأعمال وإنهاء الإنشاءات.

وعقب وصوله، التقى وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، لمناقشة الوضع الانشائي الحالي لـ استاد المصري، بحضور ممثلي الشركة المنفذة و⁠استشاري المشروع وممثل النادي المصري، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

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