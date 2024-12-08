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المصارعة، مصر تحصد لقب بطولة إبراهيم مصطفى الدولية - أخبار كلمتك

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المصارعة، مصر تحصد لقب بطولة إبراهيم مصطفى الدولية - أخبار كلمتك

المصارعة، مصر تحصد لقب بطولة إبراهيم مصطفى الدولية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 07:20 مساءً - المصارعة، حقق المنتخب المصري للمصارعة لقب بطولة إبراهيم مصطفى الدولية والتي أقيمت على صالة اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة خلال الفترة من 6 وحتى 8 ديسمبر الجاري.

منتخب مصر يحصد لقب بطولة إبراهيم مصطفى

وحصد الفراعنة اللقب بعد حصولهم على 17 ميدالية متنوعة بواقع 6 ذهبيات و5 فضيات و6 برونزيات.

فيما جاء المنتخب الإفغانستاني ثانيًا وحل المنتخب الأردني ثالثًا.

واختتمت البطولة الدولية مساء الأحد بإقامة منافسات المصارعة الحرة فيما أقيمت أمس السبت منافسات المصارعة الرومانية.

إشادة بمستوى البطولة

وأشادت الوفود المشاركة في البطولة بالحفاوة والإستقبال من قبل اللجنة المنظمة برئاسة العميد سعيد صلاح.

وشارك في البطولة منتخبات، أمريكا والأردن والعراق وبلغاريا والصين وأفغانستان وإيران، بالإضافة إلى مصر.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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