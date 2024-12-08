المصارعة، مصر تحصد لقب بطولة إبراهيم مصطفى الدولية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 07:20 مساءً - المصارعة، حقق المنتخب المصري للمصارعة لقب بطولة إبراهيم مصطفى الدولية والتي أقيمت على صالة اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة خلال الفترة من 6 وحتى 8 ديسمبر الجاري.

منتخب مصر يحصد لقب بطولة إبراهيم مصطفى

وحصد الفراعنة اللقب بعد حصولهم على 17 ميدالية متنوعة بواقع 6 ذهبيات و5 فضيات و6 برونزيات.

فيما جاء المنتخب الإفغانستاني ثانيًا وحل المنتخب الأردني ثالثًا.

واختتمت البطولة الدولية مساء الأحد بإقامة منافسات المصارعة الحرة فيما أقيمت أمس السبت منافسات المصارعة الرومانية.

إشادة بمستوى البطولة

وأشادت الوفود المشاركة في البطولة بالحفاوة والإستقبال من قبل اللجنة المنظمة برئاسة العميد سعيد صلاح.

وشارك في البطولة منتخبات، أمريكا والأردن والعراق وبلغاريا والصين وأفغانستان وإيران، بالإضافة إلى مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.