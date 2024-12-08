الرياضة - 07:17 - الجامعة العربية: ندين سعي إسرائيل لاحتلال أراضٍ إضافية في الجولان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 07:17 مساءً - أدانت جامعة الدول العربية، مساء اليوم الأحد، سعي إسرائيل لاحتلال أراض إضافية في الجولان، حسبما ذكتر قناة القاهرة الإخبارية.

كما أدانت اعتبار إسرائيل اتفاق فض الاشتباك منتهيا للاستفادة من الوضع بسوريا.

ودعت جامعة الدول العربية إلى دعم الشعب السوري لتخطي هذه الفترة الانتقالية المليئة بالتحديات، مؤكدة ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وسيادتها.

وأشارت جامعة الدول العربية، إلى أنه يجب رفع أي عقوبات لتمكين السوريين من الانطلاق إلى آفاق أرحب.

ماذا يحدث في سوريا؟

وفجر اليوم الأحد، أعلنت الجماعات الإرهابية المسلحة في سوريا سيطرتها على دمشق، وإسقاط نظام بشار الأسد.

ويأتي ذلك بعد الهجوم الذي بدأته منذ أيام، والذي على إثره تمكّنت من التوغل في المدن السورية التابعة للنظام السوري السابق، كحلب وحمص.

وبعد دخول وقت العصر، بدأ توغل الاحتلال الإسرائيلي في مناطق في سوريا، وكشف الاحتلال عن بداية نقل الحرب إلى سوريا، وأعلن السيطرة على موقع عسكري في جبل الشيخ عقب مغادرة جنود الجيش السوري.