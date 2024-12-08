تصريحات مثيرة للنجمة العالمية أوليفيا وايلد من مهرجان البحر الأحمر (صور) - أخبار كلمتك

تصريحات مثيرة للنجمة العالمية أوليفيا وايلد من مهرجان البحر الأحمر (صور) - أخبار كلمتك

عمر فرج يسجل هدف الزمالك الثاني في شباك إنيمبا - أخبار كلمتك

عمر فرج يسجل هدف الزمالك الثاني في شباك إنيمبا - أخبار كلمتك

الكونفدرالية، إصابة قوية لـ بنتايك في مباراة الزمالك وإنيمبا (صور) - أخبار كلمتك

الكونفدرالية، إصابة قوية لـ بنتايك في مباراة الزمالك وإنيمبا (صور) - أخبار كلمتك

كولر يجتمع بجهازه المعاون لوضع خطة الإعداد لمنافسات كأس انتركونيننتال - أخبار كلمتك

كولر يجتمع بجهازه المعاون لوضع خطة الإعداد لمنافسات كأس انتركونيننتال - أخبار كلمتك

أهلي 2008 يفوز على القناة بخماسية في دوري الجمهورية - أخبار كلمتك

أهلي 2008 يفوز على القناة بخماسية في دوري الجمهورية - أخبار كلمتك

قائمة سيدات طائرة الزمالك المشاركة في كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

قائمة سيدات طائرة الزمالك المشاركة في كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

سيف الجزيري يسجل هدف الزمالك الأول في شباك إنيمبا - أخبار كلمتك

سيف الجزيري يسجل هدف الزمالك الأول في شباك إنيمبا - أخبار كلمتك

عاجل:طيران يحلق في سماء هذه المدينة - أخبار كلمتك

عاجل:طيران يحلق في سماء هذه المدينة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:43 - سعر الذهب الآن.. «الأصفر» يواصل جنونه بنهاية التعاملات وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:43 - سعر الذهب الآن.. «الأصفر» يواصل جنونه بنهاية التعاملات وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:43 - البنك المركزي: سعر الفائدة على أذون الخزانة يرتفع لـ 31.55% - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:43 - البنك المركزي: سعر الفائدة على أذون الخزانة يرتفع لـ 31.55% - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الكونفدرالية، إصابة قوية لـ بنتايك في مباراة الزمالك وإنيمبا (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الكونفدرالية، إصابة قوية لـ بنتايك في مباراة الزمالك وإنيمبا (صور) - أخبار كلمتك

الكونفدرالية، إصابة قوية لـ بنتايك في مباراة الزمالك وإنيمبا (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 06:46 مساءً - تعرض المغربي محمود بنتايك ظهير أيسر الزمالك للإصابة في كتفه في مباراة فريقه أمام إنيمبا النيجيري والتي تجمع الفريقين باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واستطاع بنتايك أن يكمل المباراة بعد تدخل الجهاز الطبي للزمالك.

يتعادل نادي الزمالك مع نظيره إنيمبا النيجيري بنتيجة 0-0 بعد مرور 25 دقيقة من المباراة التي تجمع الفريقين باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

9e730709da.jpg
40c92aca71.jpg
2b071c7cbf.jpg
428f069d1d.jpg

تشكيل الزمالك أمام أنيمبا

وجاء تشكيل الزمالك أمام أنيمبا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود.

خط الوسط: أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: عمر فرج – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي ومحمود حمدي "الونش" وعمر جابر  وزياد كمال ومحمد شحاتة ومحمد حمدي وكونراد ميشالاك ومصطفى شلبي وحسام أشرف.

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎ZX (20) STARTING START I1 1 M.Awad 33 သ် 6 A.Mahmoud 5 H.Abdelmaguid M.EI Zenary 3 M.Bentayg 8 Dunga B3 A.Fatouh 19 A.EL Said 25 A.Zizo 11: O.Faraj 30 S.Jaziri Regina se Kっジ El I-Shenawy nawy- EWensh SUBS Gaber Shehata- Z. Kamal MOST TITLED IN THE 20TH CENTURY Shalaby Michalak Hamdy- I.Axhrar niLe ONIRO Repina seven Coca-Cola‎‏'‏‏

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية 

تنقل مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الأفريقية. 

الزمالك 
الزمالك 

مشوار الزمالك في الكونفدرالية 

خاض الزمالك 3 مباريات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي، بواقع مباراتين في دور الـ32 ومباراة في دور المجموعات. 

وحقق الزمالك الفوز في المباريات الثلاث، حيث انتصر على البوليس الكيني في دور الـ32 ذهابا 1-0 وإيابا 2-1، فيما فاز على بلاك بولز في أول جولة بدور المجموعات 2-0.

أحمد سليمان رئيسًا لبعثة الزمالك في نيجيريا 

ويتولى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف على الكرة رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في نيجيريا، استعدادًا لخوض مباراة إنيمبا في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 02:25 - الجيش السوري ينفي الانسحاب من ريف اللاذقية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق