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الرياضة - 06:43 - سعر الذهب الآن.. «الأصفر» يواصل جنونه بنهاية التعاملات وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:43 - سعر الذهب الآن.. «الأصفر» يواصل جنونه بنهاية التعاملات وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:43 - سعر الذهب الآن.. «الأصفر» يواصل جنونه بنهاية التعاملات وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 06:43 مساءً - سعر الذهب.. تشهد أسعار الذهب تقلبات كبيرة في الفترة الحالية بسبب التوتّرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم.

وصعد سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد، فبعدما سجل سعر الذهب عيار 21 في منتصف التعاملات نحو 3735 جنيها للبيع، ارتفع في مساء التعاملات ليسجل نحو 3745 جنيها للبيع، لتسجل أوقية الذهب نحو 2633.18 دولار.

سعر الذهب

وفي السطور التالية تعرض الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص سعر الذهب وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنــــا.

سعر الذهب

سعر الذهب الآن

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4280 جنيها 4251.5 جنيه
عيار 22 3923.25 جنيه 3897.25 جنيه
عيار 21 3745 جنيها 3720 جنيها
عيار 18 3210 جنيهات 3188.5 جنيه
عيار 14 2496.75 جنيه 2480 جنيها
الجنيه الذهب 29960 جنيها 29760 جنيها

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب عيار 24

صعد سعر الذهب عيار 24 في مساء التعاملات إلى مستوى 4280 جنيها للبيع، 4251.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

ارتفع سعر الذهب عيار 22 خلال التعاملات المسائية إلى مستوى 3923.25 جنيه للبيع، 3897.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21

علا سعر الذهب عيار 21 في ختام التعاملات إلى مستوى 3745 جنيها للبيع، 3720 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

هيمن الارتفاع على سعر الذهب عيار 18 في محلات الصاغة المصرية ليسجل 3210 جنيهات للبيع، 3188.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سيطر الصعود على سعر الذهب عيار 14 في سوق الصاغة المصرية ليسجل 2496.75 جنيه للبيع، 2480 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر الذهب عيار 12 في الصاغة المصرية إلى مستوى 2140 جنيها للبيع، 2125.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 في مساء التعاملات نحو 1605 جنيهات للبيع، 1594.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب في سوق الصاغة المصرية نحو 29960 جنيها للبيع، 29760 جنيها للشراء، ويبلغ وزنه ثماني جرامات من عيار 21 الأكثر تدولا في مصر.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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