الرياضة - 06:43 - البنك المركزي: سعر الفائدة على أذون الخزانة يرتفع لـ 31.55% - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 06:43 مساءً - واصلت الفائدة على أذون الخزانة بأجل 3 أشهر صعودها لتصل إلى 31.55%، بزيادة 25 نقطة في عطاء البنك المركزي اليوم، مقارنة بعائد بلغت نسبته 31.3% الأسبوع الماضي.

وأشار البنك المركزي في نتائج عطاء أذون الخزانة، اليوم الأحد، إلى أن متوسط سعر العائد المرجح على أذون الخزانة بأجل 91 يوما سجل 31.419% - أعلى من المتوسط المسجل في مارس الماضي - وفي أذون الخزانة بأجل 9 أشهر عند 28.76%

باع البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية في هذا العطاء أذون خزانة على أجلين 91 و273 يوما، بقيمة 57.164 مليار جنيه، توزع بين 52.75 مليار جنيه و4.4 مليار جنيه على الترتيب.

يقل المبلغ الذي جمعه البنك المركزي لصالح وزارة المالية عن المستهدف من الطرح والبالغ قيمته نحو 65 مليار جنيه.

وذكر البنك المركزي أن المستثمرين طالبوا برفع سعر الفائدة على أذون الخزانة بآجال 91 و273 يوما حتى 33.99%