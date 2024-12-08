ريال مدريد يستعيد فينيسيوس جونيور في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 06:29 مساءً - أكمل البرازيلي فينيسيوس جونيور تدريبه الثاني الجماعي مع فريق ريال مدريد، عقب تخطي الإصابة العضلية التي تعرض لها وأصبح جاهزًا للمشاركة في مواجهة أتالانتا الإيطالي بدوري الأبطال التي يحاول مواطنه رودريغو اللحاق بها.

ريال مدريد وأتالانتا

وانضم فيرلان ميندي إلى قائمة المصابين في ريال مدريد بعد الفوز على جيرونا بثلاثية نظيفة أمس السبت إثر تعرضه لتمزق عضلي قد يبعد عن المنافسات 4 مباريات.

وبخلاف ميندي، يغيب كل من إدواردو كامافينجا وداني كارفاخال وإيدير ميليتاو بسبب الإصابة أيضًا عن ريال مدريد بجانب ديفيد آلابا الذي خاض الأحد تدريبًا فرديًا زاد فيه الحمل استعدادًا لعودته في يناير المقبل عقب عام من الإصابة.

بالنسبة إلى رودريجو، فقد غاب في اللحظة الأخيرة قبل مواجهة جيرونا بسبب آلام عضلية في الساق اليسرى، لكن استُبعد تعرضه لانتكاسة من المزق العضلي الذي عانى منه سلفًا.

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