ليستر سيتي يخطف تعادلا مثيرا أمام برايتون 2-2 في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 06:12 مساءً - تعادل فريق برايتون مع نظيره ليستر سيتي بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب كينج باور ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة برايتون وليستر سيتي

سجل برايتون ثنائيته عن طريق لامبتي في الدقيقة 37 ويانكوبا مينته في الدقيقة 78، فيما عادل النتيجو لـ ليستر سيتي كل من اللاعب الإنجليزي جيمي فاردي في الدقيقة 85 وبوبي دي كوردوفا ريد في الدقيقة 90.

تشكيل برايتون أمام ليستر سيتي

ترتيب ليستر سيتي وبرايتون

بهذه النتيجة يحتل برايتون المركز السابع برصيد 24 نقطة، فيما يأتي ليستر سيتي في المركز الـ 16 برصيد 14 نقطة.

فولهام يهزم برايتون 3-1 في الدوري الإنجليزي

وكانت مباراة فولهام ضد برايتون انتهت بنتيجة 1/3 للأول، في المباراة التي أقيمت على ملعب كرافين كوتاج، الخميس الماضي في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل النيجيري الدولي أليكس إيوبي هدف فولهام في شباك برايتون في الدقيقة 4، وتعادل برايتون بالدقيقة 56 عن طريق كارلوس باليبا نوم كوماه ثم أحرز مات أورايلي لاعب برايتون هدف في مرماه ليمنح التقدم لفولهام بالدقيقة 79 ثم عزز أليكس إيوبي تقدم فولهام بالهدف الثاني له والثالث لفريقه بالدقيقة 87.

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