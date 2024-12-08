بورنموث يحقق فوزا صعبا على إيبسوتش في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 06:12 مساءً - خسر إيبسويتش تاون أمام بورنموث بهدفين مقابل هدف في المباراة التى تجمعهما باستاد بورتمان رود، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وسجل شيبلين هدف التقدم لايبسوتش تاون في الدقيقة 27 فيما سجل التعادل لصالح بورنموث أنيس أونال بالدقيقة 75.

وسجل واتارا هدف الفوز القاتل لصالح بورنموث في الدقيقة 94

وتواجد المصرى سام مرسي لاعب إيبسويتش تاون فى التشكيل الأساسي للفريق.

تشكيل إيبسويتش تاون امام بورنموث

تشكيل بورنموث لمواجهة إيبسويتش تاون

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