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آرسنال يسقط في فخ التعادل أمام فولهام 1-1 بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

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آرسنال يسقط في فخ التعادل أمام فولهام 1-1 بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

آرسنال يسقط في فخ التعادل أمام فولهام 1-1 بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 06:12 مساءً - تعادل فريق فولهام مع نظيره آرسنال بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ15 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

أهداف مباراة آرسنال وفولهام 

جاء هدف فولهام عن طريق راؤول خيمينيز في الدقيقة 11، فيما تعادل آرسنال عن طريق ويليام ساليبا في الدقيقة 52.

 

تشكيل آرسنال ضد فولهام 

حراسة المرمى: دافيد رايا.

الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل، كيور.

الوسط: توماس بارتي، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد.

الهجوم: تروسارد، كاي هافريتز، بوكايو ساكا.
 

Starting XI: Raya, Partey, Saliba, Kiwior, Timber, Rice, Jorginho, Odegaard, Saka, Trossard, Havertz Substitutes: Neto, Tierney, Heaven, Lewis-Skelly, Merino, Sterling, Nwaneri, Martinelli, Jesus

 

تشكيل فولهام ضد آرسنال
 

XI: Leno, Tete, Diop, Bassey, Robinson, Berge, Lukić, Adama, Smith Rowe, Iwobi, Raúl.Subs: Benda, Castagne, Cuenca, Sessegnon, Andreas, King, Godo, Wilson, Muniz.

 

ترتيب آرسنال وفولهام بالدوري

بهذه النتيجة يحتل آرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، فيما يحتل  المركز التاسع برصيد 23 نقطة.

ودخل آرسنال مباراة اليوم أمام فولهام بعد 3 انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي، حيث فاز على نوتينجهام فورست بثلاثية نظيفة، ثم تخطى وست هام يونايتد بنتيجة 5-2، وحسم قمة مانشستر يونايتد بثنائية نظيفة قبل أن يتعادل اليوم.

وكان فولهام سببًا في ضياع لقب الدوري الإنجليزي على أرسنال الموسم الماضي 2023-2024، بعدما تمكن من الفوز على الجانرز 2-1 في ليلة الكريسماس بالجولة الـ 20، بعد أن تعادلا سويًا 2-2 في الجولة الثالثة من البطولة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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