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الرياضة - 06:05 - 25 شهيدا بينهم أطفال ونساء في استهداف الاحتلال مدينة غزة ومخيم البريج - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:05 - 25 شهيدا بينهم أطفال ونساء في استهداف الاحتلال مدينة غزة ومخيم البريج - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:05 - 25 شهيدا بينهم أطفال ونساء في استهداف الاحتلال مدينة غزة ومخيم البريج - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 06:05 مساءً - استشهد 25 فلسطينيا على الأقل، بينهم أطفال ونساء، وأصيب عشرات آخرون، مساء اليوم الأحد، إثر قصف للاحتلال استهدف مدينة غزة ومخيم البريج وسط القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، باستشهاد 10 مواطنين وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين بشارع عمر المختار بالقرب من منتزه البلدية بمدينة غزة.

كما استشهد 15 مواطنا بينهم أطفال ونساء وجرح آخرون، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة «أبو حسنين» خلف المقبرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، استشهد 5 مواطنين في قصف إسرائيلي مماثل لمجموعة من المواطنين شمال رفح جنوب قطاع غزة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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