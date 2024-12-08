الرياضة - 05:49 - أبرزهم «المستريحة» و«الهنا اللي أنا فيه».. قائمة أفلام رأٍس السنة 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 05:49 مساءً - تستعد دور العرض السينمائية، لاستقبال العديد من الأفلام الجديدة، لكبار نجوم الفن، وذلك ضمن منافسات موسم رأس السنة الجديدة 2025.

وخلال السطور التالية تستعرض كلمتك أبرز الأفلام المقرر عرضها مع بداية العام الجديد 2025.

فيلم الهنا اللي أنا فيه

ويبدأ عرض فيلم الهنا اللي أنا فيه، بطولة النجم كريم محمود عبد العزيز، في 18 من ديسمبر الجاري، بدور السينما، الفيلم تدور أحداثه، حول دكتور أحمد، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، وتتصاعد الأحداث ويتفاجأ بزوجته تعرض على صديقتها الزواج منه.

فيلم بضع ساعات في يوم ما

ويعرض فيلم بضع ساعات في يوم ما، بطولة النجم بطولة هشام ماجد، في 26 من ديسمبر الجاري، وتدور أحداث العمل خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، كما أن قصة الفيلم تتعاقب على عدد من الأبطال، والعمل مأخوذ عن رواية تحمل نفس الإسم.

فيلم المستريحة

فيما يعرض فيلم المستريحة، بطولة الفنانة ليلى علوي، في 1 يناير، بدور السينما المصرية، ويضم العمل في بطولته عدد من الفنانين أبرزهم بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبد الرحمن ظاظا. الفيلم من تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح.

فيلم البح عن منفذ لخروج السيد رامبو

ويتم عرض فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، بطولة عصام عمر، في 1 من يناير المقبل، وتدور الأحداث حول قصة حسن الشاب الثلاثيني الذي يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى، ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد "رامبو" من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مطاردًا من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي، ويكشف العديد من تفاصيل حياة حسن وعلاقته بمن حوله.