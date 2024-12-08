تصريحات مثيرة للنجمة العالمية أوليفيا وايلد من مهرجان البحر الأحمر (صور) - أخبار كلمتك

تصريحات مثيرة للنجمة العالمية أوليفيا وايلد من مهرجان البحر الأحمر (صور) - أخبار كلمتك

عمر فرج يسجل هدف الزمالك الثاني في شباك إنيمبا - أخبار كلمتك

عمر فرج يسجل هدف الزمالك الثاني في شباك إنيمبا - أخبار كلمتك

الكونفدرالية، إصابة قوية لـ بنتايك في مباراة الزمالك وإنيمبا (صور) - أخبار كلمتك

الكونفدرالية، إصابة قوية لـ بنتايك في مباراة الزمالك وإنيمبا (صور) - أخبار كلمتك

كولر يجتمع بجهازه المعاون لوضع خطة الإعداد لمنافسات كأس انتركونيننتال - أخبار كلمتك

كولر يجتمع بجهازه المعاون لوضع خطة الإعداد لمنافسات كأس انتركونيننتال - أخبار كلمتك

أهلي 2008 يفوز على القناة بخماسية في دوري الجمهورية - أخبار كلمتك

أهلي 2008 يفوز على القناة بخماسية في دوري الجمهورية - أخبار كلمتك

قائمة سيدات طائرة الزمالك المشاركة في كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

قائمة سيدات طائرة الزمالك المشاركة في كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

سيف الجزيري يسجل هدف الزمالك الأول في شباك إنيمبا - أخبار كلمتك

سيف الجزيري يسجل هدف الزمالك الأول في شباك إنيمبا - أخبار كلمتك

عاجل:طيران يحلق في سماء هذه المدينة - أخبار كلمتك

عاجل:طيران يحلق في سماء هذه المدينة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:43 - سعر الذهب الآن.. «الأصفر» يواصل جنونه بنهاية التعاملات وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:43 - سعر الذهب الآن.. «الأصفر» يواصل جنونه بنهاية التعاملات وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:43 - البنك المركزي: سعر الفائدة على أذون الخزانة يرتفع لـ 31.55% - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:43 - البنك المركزي: سعر الفائدة على أذون الخزانة يرتفع لـ 31.55% - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 05:49 - الطقس غدا.. درجة الحرارة تسجل 2 على هذه المنطقة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 05:49 - الطقس غدا.. درجة الحرارة تسجل 2 على هذه المنطقة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:49 - الطقس غدا.. درجة الحرارة تسجل 2 على هذه المنطقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 05:49 مساءً - الطقس غدا.. أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد غدا طقس معتدل في وقت النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وسيسود الدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضح خبراء الأرصاد الجوية أن الطقس غدا في وقت الليل سيكون باردا على أغلب الأنحاء، وستشتدّ البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

الطقس غدا

وبالنسبة لـ الظواهر الجوية في الطقس غدا ستتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الطقس غدا

وأضاف خبراء الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط ستكون بين الخفيفة والمعتدلة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين 0.5: 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

أما حالة البحر الأحمر ستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين 1.5: 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس غدا

درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين على مدن ومحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين 8 ديسمبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 22 14
العاصمة الإدارية 21 12
6 أكتوبر 21 12
بنها 22 13
دمنهور 21 14
المنصورة 21 14
الزقازيق 21 14
شبين الكوم 22 14
طنطا 22 14
دمياط 22 15
بورسعيد 22 13
الإسماعيلية 24 11
السويس 23 11
العريش 22 11
رفح 21 9
رأس سدر 25 12
نخل 21 4
كاترين 18 2
الطور 22 14
طابا 22 8
شرم الشيخ 26 18
الإسكندرية 22 11
العلمين الجديدة 21 11
مطروح 21 12
السلوم 21 9
سيوة 21 8
رأس غارب 26 15
الغردقة 27 16
سفاجا 27 16
الأقصر 27 11
أسوان 28 12
الوادي الجديد 25 8
أبو سمبل 28 12

اقرأ أيضاً
شبورة مائية كثيفة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدا الأحد 8 ديسمبر 2024

بيان بدرجات الحرارة.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدا السبت حتى الخميس المقبل

نوة قاسم تضرب الإسكندرية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا الأربعاء

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

ريال مدريد يلاحق برشلونة، تعرف على ترتيب الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق