الرياضة - 05:49 - الطقس غدا.. درجة الحرارة تسجل 2 على هذه المنطقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 05:49 مساءً - الطقس غدا.. أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد غدا طقس معتدل في وقت النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وسيسود الدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضح خبراء الأرصاد الجوية أن الطقس غدا في وقت الليل سيكون باردا على أغلب الأنحاء، وستشتدّ البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وبالنسبة لـ الظواهر الجوية في الطقس غدا ستتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأضاف خبراء الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط ستكون بين الخفيفة والمعتدلة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين 0.5: 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

أما حالة البحر الأحمر ستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين 1.5: 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين على مدن ومحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين 8 ديسمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 22 14 العاصمة الإدارية 21 12 6 أكتوبر 21 12 بنها 22 13 دمنهور 21 14 المنصورة 21 14 الزقازيق 21 14 شبين الكوم 22 14 طنطا 22 14 دمياط 22 15 بورسعيد 22 13 الإسماعيلية 24 11 السويس 23 11 العريش 22 11 رفح 21 9 رأس سدر 25 12 نخل 21 4 كاترين 18 2 الطور 22 14 طابا 22 8 شرم الشيخ 26 18 الإسكندرية 22 11 العلمين الجديدة 21 11 مطروح 21 12 السلوم 21 9 سيوة 21 8 رأس غارب 26 15 الغردقة 27 16 سفاجا 27 16 الأقصر 27 11 أسوان 28 12 الوادي الجديد 25 8 أبو سمبل 28 12