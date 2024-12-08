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التشكيل الرسمي لمباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

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التشكيل الرسمي لمباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لمباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 05:39 مساءً - توتنهام ضد تشيلسي، أعلن فريقا تشيلسي وتوتنهام تشكيل المباراة المقرر أن تجمع بينهما، مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب "توتنهام هوتسبير" في قمة منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل توتنهام  ضد تشيلسي

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تشكيل تشيلسي  أمام توتنهام 

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موعد مباراة توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 

تنطلق مباراة توتنهام وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة توتنهام ضد تشيلسي 

تذاع مباراة توتنهام وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة bein sports hd1.

ويحتل تشيلسي حاليًا المركز الثاني برصيد 28 نقطة، بفارق 7 نقاط عن ليفربول المتصدر، والذي يمتلك مباراة مؤجلة ضد إيفرتون ـ في حين أن توتنهام لديه 20 نقطة، حيث يحتل حاليًا المركز الحادي عشر في جدول الدوري الإنجليزي.

وقررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، تأجيل مباراة إيفرتون ونظيره ليفربول، في افتتاح منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي، بسبب سوء الأحوال الجوية. 

الظروف الجوية السيئة

وقال نادي إيفرتون عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "تم تأجيل مباراة ديربي ميرسيسايد التي كانت مقررة السبت على ملعب جوديسون بارك بسبب الظروف الجوية السيئة".

وكانت صحيفة ليفربول إيكو، قد أكدت أن مكتب الأرصاد الجوية أصدر تحذير "خطر على الحياة" بسبب حالة الطقس في ميرسيسايد.

وأضافت: تم إصدار تحذير باللون الأصفر لمقاطعة ميرسيسايد، ومن المتوقع أن تضرب الرياح القوية المنطقة، حيث تم ترقية تحذير الطقس إلى اللون الأصفر من الساعة 1 صباحًا يوم 7 ديسمبر حتى الساعة 9 مساءً الليلة مع تحرك العاصفة داراج من الغرب إلى الشرق.

وتابعت: يغطي تحذير الطقس الكهرماني منطقة ميرسيسايد بأكملها، بما في ذلك ليفربول، وويرال، وسفتون، ونوسلي، وسانت هيلينز، ومن المتوقع هبوب رياح تتراوح سرعتها بين 60 و70 ميلًا في الساعة في المنطقة، مع توقع أقوى الرياح في فترة ما بعد الظهر.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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