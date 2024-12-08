الرياضة - 05:28 - عاجل.. تشكيل الزمالك ضد إنيمبا في الكونفدرالية.. مفاجأة هجومية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 05:28 مساءً - أعلن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك عن تشكيل الفارس الأبيض لمباراة إنيمبا النيجيري، اليوم الأحد، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويحتل الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية برصيد 3 نقاط بالتساوي مع فريق المصري البورسعيدي، بينما لا يمتلك إنيمبا وبلاك بولز أي نقاط.

وفي مباراة اليوم الصعبة أمام إنيمبا النيجيري على ملعبه، يبحث الزمالك عن تحقيق الانتصار الثاني على التوالي في كأس الكونفدرالية للحفاظ على موقعه في صدارة ترتيب المجموعة.

وجاء تشكيل الزمالك لمباراة إنيمبا النيجيري في كأس الكونفدرالية الإفريقية، كالتالي:

تشكيل الزمالك أمام إنيمبا في كأس الكونفدرالية

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - أحمد محمود.

خط الوسط: أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: عمر فرج - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي ومحمود حمدي "الونش" وعمر جابر وزياد كمال ومحمد شحاتة ومحمد حمدي وكونراد ميشالاك ومصطفى شلبي وحسام أشرف.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب أمام بطل نيجيريا.

وكان البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل توجه اللاعبين إلى ملعب المباراة، شرح خلالها التعليمات الفنية الأخيرة قبل مواجهة إنيمبا.