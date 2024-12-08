الرياضة - 05:28 - سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 8 ديسمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 05:28 مساءً - سعر الدولار.. ارتفع سعر الدولار اليوم الأحد خلال التعاملات الختامية، فسجل سعر الدولار في منتصف التعاملات نحو 49.94 جنيه للشراء، 50.07 جنيه للبيع، في حين سجل سعر الدولار في ختام التعاملات نحو 50.18 جنيه للشراء، 50.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار

وتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص سعر الدولار في مصر، ويمكنكم متابعة تحديثات أسعار الدولار باستمرار من خلال هذا الرابـــــط.

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 البنوك المصرية بيع شراء سعر الدولار في البنك المركزي 50.28 جنيه 50.18 جنيه سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.27 جنيه 50.17 جنيه سعر الدولار في بنك مصر 50.27 جنيه 50.17 جنيه سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 50.28 جنيه 50.18 جنيه سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.28 جنيه 50.18 جنيه سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 50.28 جنيه 50.18 جنيه سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 50.30 جنيه 50.21 جنيه

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك المركزي المصري، سجل نحو 50.18 جنيه للشراء، 50.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، سجل نحو 50.18 جنيه للشراء، 50.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، سجل نحو 50.17 جنيه للشراء، 50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر، سجل نحو 50.17 جنيه للشراء، 50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، سجل نحو 50.17 جنيه للشراء، 50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار في بنك القاهرة، سجل نحو 50.18 جنيه للشراء، 50.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي، سجل نحو 50.17 جنيه للشراء، 50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، سجل نحو 50.18 جنيه للشراء، 50.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل نحو 50.21 جنيه للشراء، 50.30

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، سجل نحو 50.18 جنيه للشراء، 50.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس، سجل نحو 50.20 جنيه للشراء، 50.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية، سجل نحو 49.93 جنيه للشراء، 50.03 جنيه للبيع.