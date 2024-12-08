نهضة بركان يفوز خارج الديار على ستيلينبوش 3-1 بالكونفدرالية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 05:23 مساءً - فاز فريق نادي نهضة بركان المغربي على مضيفه فريق ستيلينبوش الجنوب أفريقي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ملعب موزيس مابيدا في الجولة الثانية في البطولة الكونفدرالية الأفريقية.

أهداف مباراة نهضة بركان وستيلينبوش

أحرز ثلاثية نهضة بركان كل من: يوسف الزغودي ثنائية في الدقيقة 5 و15، ورضا حجي في الدقيقة 83، فيما سجل هدف فريق ستيلينبوش في الدقيقة 87.

ونجح فريق النهضة النهضة البركانية متصدر ترتيب الدوري المغربي هذا الموسم في تحقيق الانتصار في الجولة الأولى على فريق لواندا سول بهدفين دون.

موعد مباراة المصري وبلاك بولز

وفي نفس الجولة يلتقي فريقا المصري وبلاك بولز الموزمبيقي بالجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في التاسعة مساء اليوم الأحد الموافق الثامن من ديسمبر الجاري على ستاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو.

مباراة المصري وبلاك بولز

وتذاع مباراة المصري وبلاك بولز عبر بي ان سبورت اتش دي 7 الناقل الحصري للبطولة.

مباراة المصري وبلاك بولز

وحقق نادي المصري البورسعيدي فوزًا ثمينًا على نظيره إنيمبا النيجيري بهدفين دون رد في بطولة الكونفدرالية بالجولة الأولى ويحتل صدارة المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن الزمالك لذلك يسعى للعودة بنقاط اللقاء الثلاث للحفاظ على صدارة مجموعته.

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