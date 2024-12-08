وزير الشباب يصل بورسعيد لمتابعة العمل في استاد المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 05:23 مساءً - وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى محافظة بورسعيد، وكان في استقباله اللواء محب حبشي خليل محافظ بورسعيد، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

تأتي زيارة وزير الشباب والرياضة لمتابعة العمل في استاد النادي المصري، وتذليل أية عقبات أمام المشروع لإنجاز الأعمال وإنهاء الإنشاءات.

وزير الشباب والرياضة يصل بورسعيد لمتابعة العمل في استاد المصري

وعقب وصوله، التقى وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، لمناقشة الوضع الانشائي الحالي لـ استاد المصري، بحضور ممثلي الشركة المنفذة و⁠استشاري المشروع وممثل النادي المصري، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

أشرف صبحي يُكرم الفائزين بـ دوري مراكز الشباب

فيما كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، منتخب القليوبية عقب فوزه على منافسه منتخب بني سويف بضربات الترجيح، فى المباراة التى جمعتهما فى نهائى دوري مراكز الشباب لكرة القدم باستاد القاهرة الدولي، والذى تنفذه الوزارة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وزير الشباب والرياضة يصل بورسعيد لمتابعة العمل في استاد المصري

شهدت مباراة نهائي دوري مراكز الشباب لكرة القدم، حضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، كما شهدت المباراة حضورًا جماهيريًا، وتمكن خلالها فريق منتخب القليوبية من حسم المباراة بفوزه علي بني سويف، ليحقق اللقب.

القليوبية تحصد 200 ألف جنيه، أشرف صبحي يكرم الفائزين بـ دوري مراكز الشباب

وكرم وزير الشباب والرياضة، ومعه محافظي القاهرة والقليوبية وبني سويف الفائزين حيث سلموا كأس البطولة والميداليات الذهبية لفريق القليوبية، كما تم تكريم فريق بني سويف بالميداليات الفضية بعد وصولهم إلى النهائي.

نتائج دوري مراكز الشباب

ويحصل صاحب المركز الأول (منتخب القليوبية) علي (200) ألف، المركز الثاني (بني سويف) علي مبلغ (150) ألف، والمركز الثالث (الوادي الجديد) مبلغ (100) ألف، بينما يحصل الرابع (الإسماعيلية) علي مبلغ (50) ألف، خلاف المبالغ التي تتحصل عليها الفرق من النقاط بالمحافظات.

القليوبية تحصد 200 ألف جنيه، أشرف صبحي يكرم الفائزين بـ دوري مراكز الشباب

فيما توج بأفضل لاعب في البطولة اللاعب حسين وافي حسن من منتخب القليوبية، كما حصد اللاعب محمد رضا من منتخب القليوبية جائزة هداف البطولة، وأفضل حارس توج بها كريم ياسر عبد النبي حارس منتخب بني سويف، فيما حصد محمد عبد الرحمن لاعب منتخب بني سويف رجل المباراة النهائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.