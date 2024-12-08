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اتحاد الكرة يكرم الحكمين "التونسي وأحمد ربيع ياسين" بعد إنقاذ حياة لاعبين - أخبار كلمتك

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اتحاد الكرة يكرم الحكمين "التونسي وأحمد ربيع ياسين" بعد إنقاذ حياة لاعبين - أخبار كلمتك

اتحاد الكرة يكرم الحكمين "التونسي وأحمد ربيع ياسين" بعد إنقاذ حياة لاعبين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 05:23 مساءً - اتحاد الكرة، استقبل جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، واللواء حلمي مشهور عضو المجلس الحكمين أحمد التونسي وأحمد ربيع ياسين لتكريمهما نظرا لحسن تصرفهما خلال إدارة مباراتي غزل المحلة والقناة في دورى الجمهورية، وصدفة وسوهاج بدوري القسم الثالث وإنقاذهما حياة لاعبيّن بعد تعرضهما لبلع لسانه وارتجاج في المخ خلال اللقاءات.

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الحكمين ينقذان لاعبين بالإسعافات الأولية

وأبدى جمال علام وحلمي مشهور خالص الشكر والتقدير للحكمين أحمد التونسي وأحمد ربيع ياسين لحسن تصرفهما خلال إدارة المباراتين بمجرد أن لمحا سقوط اللاعبين على الأرض، فقاما بإيقاف المباراتين والجري بسرعة نحو اللاعبين وتقديم الإسعافات الأولية لهما لحين نزول الجهاز الطبي للفريقين حتى تم إنقاذ اللاعبين.

 

دورات تدريبية طبية لجميع عناصر اللعبة

ويحرص مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ولجنة الحكام علي تنظيم الدورات الطبية للاسعافات الاولية بصفة دورية لجميع عناصر اللعبة من مدربين وحكام ولاعبين لمواجهة أى ظروف طارئة تحدث أثناء المباريات".

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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