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الرياضة - 05:10 - بنسبة 4%.. البنك العربي الأفريقي الدولي» يخفض الفائدة قبل قرار المركزي المصري - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:10 - بنسبة 4%.. البنك العربي الأفريقي الدولي» يخفض الفائدة قبل قرار المركزي المصري - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:10 - بنسبة 4%.. البنك العربي الأفريقي الدولي» يخفض الفائدة قبل قرار المركزي المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 05:10 مساءً - قرر البنك العربي الأفريقي الدولي تخفيض سعر الفائدة في حساب التوفير «E-Golden Saving» بنسبة 4% إلى 26% سنويا، بدلاً من 30% في السابق.

يأتي قرار البنك العربي الأفريقي الدولي بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 4% على حساب التوفير «E-Golden Saving» بالرغم من تفضيل لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، تثبيت الفائدة في 5 اجتماعات سابقة، لتتراوح بين 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وقبل انتظار قرار المركزي المصري في اجتماعه يوم 26 ديسمبر الجاري.

يعد التخفيض الجديد من البنك العربي الأفريقي الدولي في سعر الفائدة داخل حساب التوفير «E-Golden Saving» - أعلى حساب توفير بالقطاع المصرفي - هو الأول منذ أن بدأ البنك الإعلان عن طرح الحساب أمام العملاء في مارس الماضي.

سعر الفائدة الجديد على حساب توفير البنك العربي الأفريقي الدولي

وكشف البنك العربي الأفريقي عبر موقعه الرسمي عن تراجع سعر الفائدة الشهري على حساب التوفير «E-Golden Saving» بنسبة 0.5% إلى 23.50%، مقارنة بسعر عائد في السابق عند 24%

وأشار «العربي الأفريقي الدولي» إلى أن سعر العائد الربع سنوي على حساب التوفير انخفض إلى 24% من 24.5%، وفي الوقت نفسه نزل العائد النصف سنوي على حساب التوفير «E-Golden Saving» لـ 24.5% سنويا من 25% في السابق.

البنك العربي الأفريقي الدولي

فتح حساب E-Golden Saving في البنك العربي الأفريقي الدولي

وأوضح البنك العربي الأفريقي الدولي أن الحد الأدنى لفتح حساب التوفير «E-Golden Saving» واحتساب العائد مازال عند 500 ألف جنيه، مع مصاريف بقيمة 50 جنيها.

ونوه البنك العربي الأفريقي AAIB إلى أن المصاريف الإدارية على حساب التوفير «E-Golden Saving» حوالي 25 جنيها شهريا.

البنك المركزي المصري

رفع البنك المركزي المصري في الربع الأول من العام 2024 أسعار الفائدة بنسبة 8%، موزعة بين 2% في اجتماع فبراير و6% خلال اجتماع استثنائي في شهر مارس الماضي.

ويتوقع محللو بنوك الاستثمار أن المركزي المصري سيتجه لتخفيض الفائدة لأول مرة منذ العام 2022 في الربع الأول من العام القادم 2025، وذلك في حال ما لم يقم البنك بتخفيض مفاجئ في اجتماعه الشهر الجاري.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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