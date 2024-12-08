الرياضة - 05:10 - تحديث لحظي لـ سعر الذهب في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 05:10 مساءً - سعر الذهب في مصر.. شهد سعر الذهب في مصر على مدار اليوم الأحد 8 ديسمبر، حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، ليسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا بين محافظات مصر الآن داخل أسواق الصاغة، نحو 3735 جنيهًا للبيع، 3710 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن

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تحديث لحظي لـ سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب في مصر 24، ختام تعاملات اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024، نحو 4268.5 جنيه للبيع، و4240 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب في مصر عيار 22، الآن داخل أسواق الصاغة نحو 3912.75 جنيه للبيع، و3886.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب في مصر عيار 21، خلال التعاملات الختامية اليوم الأحد نحو 3735 جنيهًا للبيع، 3710 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر الذهب في مصر عيار 18، الآن داخل أسواق الصاغة المحلية المصرية، إلى 3201.5 جنيه للبيع، و3180 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب في مصر عيار 14، ختام تعاملات اليوم الأحد 8 ديسمبر، نحو 2490 جنيها للبيع، 2473.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب في مصر عيار 12، الآن داخل محلات الصاغة المصرية نحو 2134.25 جنيه للبيع، 2120 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وصل سعر الذهب في مصر عيار 9، خلال التعاملات الختامية إلى 1600.75 جنيه للبيع، و1590 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب، اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 نحو 29880 جنيهًا للبيع، 29680 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

في حين سعر أوقية الذهب، بلغ اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 نحو 2633.18 دولار للبيع، 2632.86 دولار للشراء.

سعر الذهب في مصر اليوم بالمصنعية

- سجل سعر الذهب في مصر اليوم بالمصنعية عيار 24 نحو 4318 جنيها للجرام.

- سجل سعر الذهب في مصر اليوم بالمصنعية عيار21 نحو 3785 جنيها للجرام.

- سجل سعر الذهب في مصر اليوم بالمصنعية عيار 18 نحو 3251 جنيه للجرام.

-سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 29880 جنيها.

- بلغ سعر الذهب عالميا اليوم، نحو 2633 دولارا.