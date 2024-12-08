الرياضة - 05:10 - وسائل إعلام سورية: سماع دوي انفجارين في دمشق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 05:10 مساءً - ذكرت تقارير إعلامية نقلاً عن مصادر محلية سورية، اليوم الأحد، سماع دوي انفجارين وسط العاصمة السورية «دمشق» قرب منطقتي مطار المزة وكفرسوسة.

يذكر أن، التلفزيون الرسمي السوري أعلن، خلال الساعات الماضية، سقوط نظام الرئيس بشار الأسد داخل البلاد.

وبدوره، أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الرئيس بشار الأسد غادر البلاد إلى وجهة غير معلومة، مؤكدًا أنه استقل طائرة من دمشق في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها الفصائل الإرهابية إلى دمشق منذ عام 2018، عندما استعادت القوات السورية مناطق في ضواحي العاصمة بعد حصار استمر سنوات.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أنه تم إخلاء مطار دمشق وإيقاف جميع الرحلات الجوية.