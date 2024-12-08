نهضة بركان يفوز خارج الديار على ستيلينبوش 3-1 بالكونفدرالية (صور) - أخبار كلمتك

نهضة بركان يفوز خارج الديار على ستيلينبوش 3-1 بالكونفدرالية (صور) - أخبار كلمتك

وزير الشباب يصل بورسعيد لمتابعة العمل في استاد المصري - أخبار كلمتك

وزير الشباب يصل بورسعيد لمتابعة العمل في استاد المصري - أخبار كلمتك

تغييرات بالجملة في تشكيل الزمالك أمام إنيمبا النيجيري بالكونفدرالية - أخبار كلمتك

تغييرات بالجملة في تشكيل الزمالك أمام إنيمبا النيجيري بالكونفدرالية - أخبار كلمتك

يورتشيتش يعلن تشكيل بيراميدز في مواجهة دجوليبا بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

يورتشيتش يعلن تشكيل بيراميدز في مواجهة دجوليبا بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

اتحاد الكرة يكرم الحكمين "التونسي وأحمد ربيع ياسين" بعد إنقاذ حياة لاعبين - أخبار كلمتك

اتحاد الكرة يكرم الحكمين "التونسي وأحمد ربيع ياسين" بعد إنقاذ حياة لاعبين - أخبار كلمتك

الجولاني يزور المسجد الأموي في العاصمة دمشق (فيديو) - أخبار كلمتك

الجولاني يزور المسجد الأموي في العاصمة دمشق (فيديو) - أخبار كلمتك

تل أبيب تعلن احتلال جبل الشيخ السوري في الساعات الأخيرة دون مقاومة - أخبار كلمتك

تل أبيب تعلن احتلال جبل الشيخ السوري في الساعات الأخيرة دون مقاومة - أخبار كلمتك

أسعار الدواجن ترتفع 10 جنيهات بالسلاسل الغذائية وتنخفض في الأسواق الشعبية - أخبار كلمتك

أسعار الدواجن ترتفع 10 جنيهات بالسلاسل الغذائية وتنخفض في الأسواق الشعبية - أخبار كلمتك

تعز تنتفض مع سوريا الليلة - أخبار كلمتك

تعز تنتفض مع سوريا الليلة - أخبار كلمتك

اصابة شخص باندلاع اشتباكات مسلحة - أخبار كلمتك

اصابة شخص باندلاع اشتباكات مسلحة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 05:10 - مشاهدة مباراة الزمالك وإنيمبا بث مباشر في الكونفدرالية اليوم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 05:10 - مشاهدة مباراة الزمالك وإنيمبا بث مباشر في الكونفدرالية اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:10 - مشاهدة مباراة الزمالك وإنيمبا بث مباشر في الكونفدرالية اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 05:10 مساءً - بث مباشر مباراة الزمالك وانيمبا اليوم الأحد الموافق 8 من ديسمبر 2024، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

مشاهدة مباراة الزمالك وإنيمبا في كأس الكونفيدرالية الإفريقية بث مباشر

وبدأ الزمالك مشواره في بطولة كأس الكونفيدرالية التي يحمل لقبها في النسخة الماضية، بمواجهة بلاك بولز في دور المجموعات، وتمكن الأبيض من التفوق على أبطال موزمبيق بثنائية.

واستقبل الزمالك نظيره بلاك بولز يوم 27 نوفمبر 2024، على ملعب القاهرة الدولي، وتغلب بثنائية أحمد عبد الرحيم الشهير بـ "إيشو" وزميله نبيل عماد دونجا من تسديدة قوية لا تصد ولا ترد.

في المقابل، فإن إنيمبا عائد من القاهرة، بعد أن خاض أولى مواجهاته بدور المجموعات أمام المصري البورسعيدي، وتعرض للخسارة في ملعب السويس الجديد بثنائية وقع عليها لاعب خط الوسط محمود حمادة.

بث مباشر مباراة الزمالك وإنيمبا في كأس الكونفيدرالية الإفريقية

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، موعد مباراة الزمالك ضد إنيمبا في الجولة الثانية بدور المجموعات لكأس الكونفيدرالية، اليوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2024.

وتنطلق مباراة الزمالك ضد إنيمبا في كأس الكونفيدرالية الإفريقية، مع حلول الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت أبو ظبي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

غزل المحلة يعلن تعيين شوقي غريب مديرا فنيا للفريق (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق