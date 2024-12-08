الرياضة - 05:10 - مشاهدة مباراة الزمالك وإنيمبا بث مباشر في الكونفدرالية اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 05:10 مساءً - بث مباشر مباراة الزمالك وانيمبا اليوم الأحد الموافق 8 من ديسمبر 2024، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

مشاهدة مباراة الزمالك وإنيمبا في كأس الكونفيدرالية الإفريقية بث مباشر

وبدأ الزمالك مشواره في بطولة كأس الكونفيدرالية التي يحمل لقبها في النسخة الماضية، بمواجهة بلاك بولز في دور المجموعات، وتمكن الأبيض من التفوق على أبطال موزمبيق بثنائية.

واستقبل الزمالك نظيره بلاك بولز يوم 27 نوفمبر 2024، على ملعب القاهرة الدولي، وتغلب بثنائية أحمد عبد الرحيم الشهير بـ "إيشو" وزميله نبيل عماد دونجا من تسديدة قوية لا تصد ولا ترد.

في المقابل، فإن إنيمبا عائد من القاهرة، بعد أن خاض أولى مواجهاته بدور المجموعات أمام المصري البورسعيدي، وتعرض للخسارة في ملعب السويس الجديد بثنائية وقع عليها لاعب خط الوسط محمود حمادة.

بث مباشر مباراة الزمالك وإنيمبا في كأس الكونفيدرالية الإفريقية

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، موعد مباراة الزمالك ضد إنيمبا في الجولة الثانية بدور المجموعات لكأس الكونفيدرالية، اليوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2024.

وتنطلق مباراة الزمالك ضد إنيمبا في كأس الكونفيدرالية الإفريقية، مع حلول الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت أبو ظبي.