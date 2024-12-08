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إيبسوتش تاون يتقدم على بورنموث بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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إيبسوتش تاون يتقدم على بورنموث بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

إيبسوتش تاون يتقدم على بورنموث بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 05:04 مساءً - تقدم فريق إيبسويتش تاون على  بورنموث بهدف نظيف في الشوط الأول من  المباراة التى تجمعهما باستاد بورتمان رود، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وسجل شيبلين هدف التقدم لايبسوتش تاون في الدقيقة 27.

وتواجد المصرى سام مرسي لاعب إيبسويتش تاون فى التشكيل الأساسي للفريق.

 

تشكيل إيبسويتش تاون امام بورنموث

 

 

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تشكيل بورنموث لمواجهة إيبسويتش تاون

The AFC Bournemouth team news for Ipswich. Arrizabalaga, Huijsen, Kerkez, Cook, Evanilson, Christie, Smith (C), Tavernier, Kluivert, Semenyo, Zabarnyi.

وفاز فريق إيبسويتش تاون في مباراة واحدة وخسر 7 وتعادل في 7 من مجموع 14 جولة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، بينما حقق بورنموث بداية رائعة بالبطولة هذا الموسم، حيث حقق الانتصار في 6 لقاءات وتعادل في 3 وخسر 5.

وسجل فريق إيبسويتش تاون 13 هدفًا واستقبل 25 هدفًا في الدوري الممتاز، وهذه السجلات تجعلهم ثالث أسوأ فريق هجوميًّا وسادس أسوأ فريق دفاعيًّا في البطولة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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