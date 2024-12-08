نهضة بركان يفوز خارج الديار على ستيلينبوش 3-1 بالكونفدرالية (صور) - أخبار كلمتك

نهضة بركان يفوز خارج الديار على ستيلينبوش 3-1 بالكونفدرالية (صور) - أخبار كلمتك

وزير الشباب يصل بورسعيد لمتابعة العمل في استاد المصري - أخبار كلمتك

وزير الشباب يصل بورسعيد لمتابعة العمل في استاد المصري - أخبار كلمتك

تغييرات بالجملة في تشكيل الزمالك أمام إنيمبا النيجيري بالكونفدرالية - أخبار كلمتك

تغييرات بالجملة في تشكيل الزمالك أمام إنيمبا النيجيري بالكونفدرالية - أخبار كلمتك

يورتشيتش يعلن تشكيل بيراميدز في مواجهة دجوليبا بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

يورتشيتش يعلن تشكيل بيراميدز في مواجهة دجوليبا بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

اتحاد الكرة يكرم الحكمين "التونسي وأحمد ربيع ياسين" بعد إنقاذ حياة لاعبين - أخبار كلمتك

اتحاد الكرة يكرم الحكمين "التونسي وأحمد ربيع ياسين" بعد إنقاذ حياة لاعبين - أخبار كلمتك

الجولاني يزور المسجد الأموي في العاصمة دمشق (فيديو) - أخبار كلمتك

الجولاني يزور المسجد الأموي في العاصمة دمشق (فيديو) - أخبار كلمتك

تل أبيب تعلن احتلال جبل الشيخ السوري في الساعات الأخيرة دون مقاومة - أخبار كلمتك

تل أبيب تعلن احتلال جبل الشيخ السوري في الساعات الأخيرة دون مقاومة - أخبار كلمتك

أسعار الدواجن ترتفع 10 جنيهات بالسلاسل الغذائية وتنخفض في الأسواق الشعبية - أخبار كلمتك

أسعار الدواجن ترتفع 10 جنيهات بالسلاسل الغذائية وتنخفض في الأسواق الشعبية - أخبار كلمتك

تعز تنتفض مع سوريا الليلة - أخبار كلمتك

تعز تنتفض مع سوريا الليلة - أخبار كلمتك

اصابة شخص باندلاع اشتباكات مسلحة - أخبار كلمتك

اصابة شخص باندلاع اشتباكات مسلحة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

تعرف على تشكيل مباراة آرسنال وفولهام بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تعرف على تشكيل مباراة آرسنال وفولهام بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

تعرف على تشكيل مباراة آرسنال وفولهام بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 04:09 مساءً - أعلن ميكيل آرتيتا، المدير الفنى لنادى آرسنال  التشكيل الرسمي لمواجهة فولهام فى المباراة التى تجمعهما اليوم على ملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ارسنال ضد فولهام 

حراسة المرمى: دافيد رايا

الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل، كيور

الوسط: توماس بارتي، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد.

الهجوم: تروسارد، كاي هافريتز، بوكايو ساكا
 

Starting XI: Raya, Partey, Saliba, Kiwior, Timber, Rice, Jorginho, Odegaard, Saka, Trossard, Havertz Substitutes: Neto, Tierney, Heaven, Lewis-Skelly, Merino, Sterling, Nwaneri, Martinelli, Jesus

 

تشكيل فولهام ضد ارسنال
 

XI: Leno, Tete, Diop, Bassey, Robinson, Berge, Lukić, Adama, Smith Rowe, Iwobi, Raúl.Subs: Benda, Castagne, Cuenca, Sessegnon, Andreas, King, Godo, Wilson, Muniz.

 

ترتيب آرسنال وفولهام بالدوري

لعب آرسنال 14 مباراة فى مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وحقق 8 انتصارات وتعادل في 4 وخسر مباراتين، حاصدًا 28 نقطة، فيما خاض فولهام 14 مباراة مُحققًا الفوز في 6 مواجهات وتعادل في 4 وخسر مثلها.

ويدخل آرسنال مباراة اليوم أمام فولهام بعد 3 انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي، حيث فاز على نوتينجهام فورست بثلاثية نظيفة، ثم تخطى وست هام يونايتد بنتيجة 5-2، وحسم قمة مانشستر يونايتد بثنائية نظيفة.

وكان فولهام سببًا في ضياع لقب الدوري الإنجليزي على أرسنال الموسم الماضي 2023-2024، بعدما تمكن من الفوز على الجانرز 2-1 في ليلة الكريسماس بالجولة الـ 20، بعد أن تعادلا سويًا 2-2 في الجولة الثالثة من البطولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 02:25 - الجيش السوري ينفي الانسحاب من ريف اللاذقية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق