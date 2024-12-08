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الرياضة - 04:02 - بعد تسديد مستحقات الزمالك.. حفظ التحقيقات في قضية محمود كهربا لاعب الأهلي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:02 - بعد تسديد مستحقات الزمالك.. حفظ التحقيقات في قضية محمود كهربا لاعب الأهلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:02 - بعد تسديد مستحقات الزمالك.. حفظ التحقيقات في قضية محمود كهربا لاعب الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 04:02 مساءً - حفظت نيابة جنوب القاهرة الكلية، التحقيقات في قضية اتهام لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا"، بإصدار شيك بدون رصيد لصالح نادي الزمالك بقيمة 7 ملايين جنيه، وذلك بعد أن تصالح مع النادي وسدد المبلغ المستحق.

كان نادي الزمالك، حرر محضرًا ضد محمود عبد المنعم «كهربا»، لاعب النادي الأهلي، بقسم شرطة العجوزة، لاتهامه بالامتناع عن دفع قسطين من الغرامة الموقعة عليه من الاتحاد الدولي لكرة القدم لتوقيعه لناديين في وقت واحد، وأخطر اللواء سامح الحميلي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

إخطارًا تلقاه اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، مفاده بورود بلاغًا للمقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، مفاده بتحرير إدارة نادي الزمالك محضرا ضد لاعبه السابق محمود عبد المنعم "كهربا".

وكشف البلاغ المحرر بقسم شرطة العجوزة تضرر نادي الزمالك من "كهربا" لتأخره في دفع قسطين من الغرامة الموقعة عليه لصالح الزمالك من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتبين ان المبلغ المستحق يبلغ حوالي 2 مليون و476 و389 دولارا، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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