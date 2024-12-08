الرياضة - 03:45 - شبح الرحيل يطارد ثلاثي الأهلي في الميركاتو الشتوي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 03:45 مساءً - قرر النادي الأهلي الاستغناء عن عدد من لاعبيه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2025، بناءً على رؤية المدير الفني مارسيل كولر، الذي يهدف إلى تعزيز صفوف الفريق بلاعبين جدد استعدادًا للمنافسات الكبرى مثل دوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية.

وتردد العديد من الأسماء خلال الفترة الماضية حول رحيلهم عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة والمقرر لها في يناير 2025.

وفي خلال السطور التالية يستعرض كلمتك أبرز الاسماء المرشحة للرحيل عن النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي.

بيرسي تاو

يعد بيرسي تاو الجناح الجنوب إفريقي الذي ينتهي عقده مع الأهلي بنهاية الموسم على رأس قائمة المهددين بالرحيل عن القلعة الحمراء، حيث تقرر رحيله لتوفير مكان للتعاقد مع لاعب أجنبي جديد يلبي احتياجات الفريق.

علي معلول

أصبح التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، الذي قدم سنوات مميزة مع الأهلي، مرشحًا للرحيل بسبب تقدمه في العمر واقتراب نهاية عقده.

يوسف أيمن

استقر الجهاز الفني للنادي على رحيل يوسف أيمن المدافع المعار من الدحيل القطري، الذي لم يقدم الأداء المنتظر، وتم الاستقرار على عدم تمديد إعارته.

تهدف هذه التحركات إلى تعزيز قدرة الفريق على المنافسة محليًا وقاريًا، حيث يسعى الأهلي للتعاقد مع لاعبين يضيفون قوة هجومية ودفاعية، مع التركيز على صفقات أجنبية.

هذا التوجه يعكس استراتيجية النادي الأهلي في التجديد المستمر وضمان الحفاظ على مكانته كأحد أبرز الأندية الإفريقية.