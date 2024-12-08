الرياضة - 03:17 - توقعات الأبراج 2025.. عبير فؤاد: أزمات قانونية جديدة تهدد نجومية عمرو دياب في العام المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 03:17 مساءً - توقعات الأبراج 2025.. أصبح الفنان عمرو دياب حديث الجميع، عقب إصدار محكمة جنح القاهرة الجديدة، حكما بتغريمه بدفع مبلغ مالي، على هامش قضيته مع سعد أسامة «الشاب المصفوع».

توقعات الأبراج لـ عمرو دياب

وكشفت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، عن توقعات الأبراج لـ عمرو دياب في العام الجديد، منوهة على الهضبة بتوخي الحذر من عام 2025.

توقعات الأبراج 2025

وقالت عبير فؤاد، لـ كلمتك، عن توقعات الأبراج 2025 لـ عمرو دياب، قائلة: «الأزمة القانونية التي يعيشها عمرو دياب حاليًا، لن تؤثر على حياته العملية، لأنه يتصف بالذكاء، ويضع عمله في المقدمة والأولوية دائما لفنه».

توقعات الأبراج لعمرو دياب في 2025

وأضافت عبير فؤاد، أن عمرو دياب لديه علاقات قوية وواسعة، ستساعده على حل أزمته القانونية الأخيرة، ولكن في عام 2025، سيشهد أزمات قانونية أخرى تظهر في منزل القوانين الخاص به بداية من شهر فبراير المقبل، منوهة عليه بتوخي الحذر من الشئون القانونية.

وتوقعت عبير فؤاد، أن يقدم الهضبة في 2025، نشاطا فنيا مكثف، مستمرًا في أنشطته الفنية، وسيقدم حفلات متنوعة خاصة التي ستكون في الخارج.

قضية عمرو دياب والشاب المصفوع

وبدأت قصة عمرو دياب والشاب المصفوع، أثناء إحياء عمرو دياب لحفل زفاف في 7 يونيو 2024، بفندق في التجمع الأول، وكان من ضمن الحاضرين أحد المعجبين وكان يحاول التقاط صورة معه ونتيجة جذبه من ملابسه قام الهضبة بصفعه علي وجهه.

وبعد ساعات قليلة من الواقعة، انتشر فيديو عمرو دياب والشاب المصفوع على مواقع التواصل الإجتماعي، لتبدأ القصة تأخذ مسار أخر يصل إلى المحكمة لفترة دامت لـ6 أشهر.

تغريم عمرو دياب

وقضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، أمس السبت، قرارها في القضية المعروفة إعلاميا «الشاب المصفوع من عمرو دياب»، حيث قضت بتغريم الفنان عمرو دياب، 200 جنيه وتعويض 10 آلاف جنيه في اتهامه بالتعدي على الشاب سعد أسامة بالصفع على الوجه داخل إحدى الحفلات بالقاهرة.