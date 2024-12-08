بايرن ميونخ يحجب قميص بيكنباور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 03:16 مساءً - قرر بايرن ميونخ، اليوم الأحد، حجب القميص رقم 5 تكريما لأسطورة النادي، فرانز بيكنباور، الذي توفي في السابع من يناير الماضي، عن 78 عاما.

وأعلن هيربرت هاينر، رئيس النادي البافاري، هذا النبأ اليوم الأحد، خلال انعقاد الجمعية العمومية لبايرن، وسط تصفيق شديد من المتواجدين، ومن بينهم أرملة الأسطورة الراحل، هيدي بيكنباور، ونجلها جويل.

وقال هاينر: "سيتم الاحتفاظ بالقميص رقم 5 كإرث فريد من نوعه، لأن نادينا وتاريخه لا يمكن تصورهما بدون فرانز.. هذا العام، فقد بايرن ميونخ أعظم شخصية في تاريخه".

وأردف: "من الممكن تخيل أي شيء، لكن لا يمكن تخيل بايرن دون فرانز بيكنباور"، واصفا حضور هيدي بيكنباور ونجلها جويل بأنه "شرف عظيم".

وكرم بايرن ميونخ بيكنباور، وكذلك عددا آخر من نجومه السابقين، الذين توفوا في آخر 12 شهرا، ومن بينهم أندريس بريمه المتوفى عن 63 عاما، والذي اشتهر بتسجيله هدف الفوز في نهائي كأس العالم 1990.

مسيرة فرانز بيكنباور أسطورة ألمانيا



ويعتبر بيكنباور أحد اللاعبين الأسطوريين لكرة القدم الألمانية، حيث كان يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع.

وفاز المنتخب الألماني على نظيره المجري في نهائي كأس العالم لسنة 1954، وعمّت الفرحة الشعبية البلاد بعد الحرب العالمية الثانية، مما دفع بيكنباور للخروج من شرنقة الطفل المولع بكرة القدم، إلى ساع وراء الانتساب إلى فريق بصفة رسمية، وتحقق له ذلك وهو في سن التاسعة، فبدأ مشواره الرياضي في صنف الناشئين لفريق "إس سي ميونخ 1906".

وكان بيكنباور يحلم بالانتقال إلى فريق "تي إس في ميونخ 1860" الشهير في تلك الفترة، لكن في إحدى مواجهات فريقه "إس سي ميونخ 1906" صفع أحد لاعبي ذلك الفريق بكنباور الذي طالما حلم بالانتماء إلى لاعبيه.

وكان لهذه الحادثة أثر كبير في نفسه، جعله يغير وجهته نحو بايرن ميونخ الذي لم يكن يحظى بشعبية واسعة آنذاك.

وعام 1958 تحقق الحلم، وانتقل بيكنباور إلى صفوف الناشئين في بايرن ميونخ، الفريق الذي سيقضي فيه الفترة الأطول من مسيرته الرياضية، والذي شهد سطوع نجمه والقفزة النوعية التي شهدتها نتائج بايرن ميونخ.

ولعب بيكنباور في العديد من الأندية طوال مسيرته، أبرزها بايرن ميونخ الألماني، هامبورج الألماني، نيويورك كوسموس الأمريكي.

واعتزل بيكنباور اللعب في عام 1981 مع فريق هامبورج بعد تجربة قصيرة في الولايات المتحدة.

ويملك فرانز بيكنباور، أسطورة بايرن ميونخ والمنتخب الألماني، مسيرة استثنائية داخل المستطيل الأخضر جعلته ضمن أفضل المدافعين في تاريخ كرة القدم.



ولعب بيكنباور مع بايرن ميونخ منذ عام 1965 وحتى 1977، وسجل خلال هذه الفترة 44 هدف في 396 مباراة خاضها بقميص البافارى.

وتوج الأسطورة بـ14 لقبا أبرزها 4 بطولات دوري ألماني ومثلهم فى الكأس و3 ألقاب متتالية فى دورى أبطال أوروبا وكأس أوروبا للأندية أبطال الكؤوس والإنتركونينينتال.



الفوز بكأس العالم وأمم أوروبا كلاعب



وعلى المستوى الدولى، ساهم بيكنباور في فوز منتخب ألمانيا بلقب كأس العالم عام 1974، وكأس الأمم الأوروبية عام 1972، ليتم تصنيف اللاعب الأسطورى أحد أعظم لاعبي كرة القدم في القرن العشرين بجانب بيليه وكرويف ومارادونا.

الفوز بالكرة الذهبية مرتين



وفاز بيكنباور بجائزة الكرة الذهبية مرتين جاءت المرة الأولى عام 1972 بحصوله، ثم كرر الإنجاز التاريخى عام 1976 برصيد 91 نقطة.

التتويج بكأس العالم كمدرب



كما توج بلقب كأس العالم مع المنتخب الألماني كمدرب عام 1990، ليصبح أحد 3 أفرد فقط في التاريخ توج بلقب كأس العالم كلاعب ومدرب مع البرازيلي ماريو زاجالو والفرنسي ديدييه ديشامب.

أرقامه مع الأندية ومنتخب ألمانيا



وعلى مستوى الأندية، خاض بيكنباور إجمالي 620 مباراة طوال مسيرته الاحترافية، سجل خلالهم 74 هدفًا وصنع 75 آخرين.

ولعب أسطورة الكرة الألمانية، إجمالي 103 مباراة مع منتخب المانشافت، سجل خلالهم 14 هدفًا.

بدأ حياته كلاعب وسط مهاجم وتحول لمدافع



بيكنباور نجم وقائد منتخب ألمانيا وفريق بايرن ميونخ الألماني في الستينيات والسبعينيات، بدأ حياته كلاعب كرة قدم في مركز لاعب الوسط المهاجم عام 1964، وفي عام 1966 لعب في مركز جديد وهو قلب الدفاع، وبدأ مرحلة تألقه في هذا المركز مع فريقه بايرن ميونخ.

تجربة التدريب في حياة بيكنباور



عيّن بيكنباور مدربا للمنتخب الألماني الغربي عام 1984، وتمكن من بلوغ الدور النهائي لكأس العالم في المكسيك سنة 1986، لكنه خسر أمام المنتخب الأرجنتيني.

وأعاد التاريخ نفسه في إيطاليا سنة 1990، وفاز المنتخب الألماني على نظيره الأرجنتيني باللقب العالمي كمدرّب، بعد أن فاز به لاعبا سنة 1974.



ويعد بيكنباور أحد ثلاثة فازوا بكأس العالم كلاعبين ثم كمدربين؛ وهم البرازيلي ماريو زاجالو، والألماني بيكنباور، والفرنسي ديدييه ديشامب.

وعام 1990 عينه برنار تابي رئيس نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي مدربا للفريق، وتمكن من بلوغ الدور النصف النهائي لكأس رابطة الأبطال الأوروبية في نفس السنة، لكن تجربته لم تتواصل وانتهت سنة 1991، لعدم الانسجام بين القيصر ورئيس النادي، واختلاف وجهات النظر الذي أدى إلى تأزم العلاقة بينهما.

وفي ديسمبر 1993، عاد إلى مدرسته الأم بايرن ميونخ، وتولى مهمة تدريب الفريق، ليضيف إلى سجله بطولة ألمانيا لسنة 1994، وكأس رابطة الأبطال سنة 1996.



المناصب الإدارية في حياة بيكنباور



بعد اعتزال التدريب، شغل بيكنباور العديد من المناصب الإدارية، ففي سنة 1994 أصبح رئيسا لنادي بايرن ميونخ، وعام 1998 انتخب أيضا نائبا لرئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم. وسنة 2002 وبعد أن حُوِّل نادي بايرن ميونخ إلى شركة عامة، أصبح رئيسا لمجلس المراقبة والإشراف حتى عام 2009.

وعيّن ببكنباور رئيسا فخريا لنادي بايرن ميونخ في 27 نوفمبر 2009. وبعد دوره الرئاسي للجنة ملف استضافة كأس العالم لكرة القدم 2006، انتخب رئيسا للجنة المنظمة للبطولة، ليحظى بإشادة عالمية، لكنه خضع سنة 2016 للتحقيق في تهم تعلقت بالتأثير في سير عملية التصويت لصالح ألمانيا.



الأوسمة والجوائز



-وسام الاستحقاق من جمهورية ألمانيا عام 1976.

-شارة الشرف من"فيفا" (FIFA) جائزة سيلفر لوريل ليف عام 1966 و1967.

-وسام الاستحقاق البافاري عام 1982.

-خاتم الشرف الذهبي لمدينة ميونخ عام 1982.

-النقيب الفخري لألمانيا عام 1982.

وسام الاستحقاق من جمهورية ألمانيا عام 1986.

-جائزة "بامبي للفنون" أعوام 1986 و1990 و1995 و2000.

-جائزة العملة الذهبية الشرفية لميونخ عام 1995.

-المركز الثالث في استطلاع عام 1999 عن لاعب القرن.

-وسام الاستحقاق المئوي لكرة القدم لعام 2004.

-دكتوراه فخرية من الأكاديمية الرياضية الوطنية، صوفيا عام 2004.

-الجائزة الشخصية لرئيس الوزراء البافاري في حفل توزيع جوائز الرياضة البافارية عام 2005.

-وسام الصليب الأكبر من وسام الاستحقاق (أعلى وسام) من اتحاد أمريكا الجنوبية عام 2006.

-جائزة "الهرم الرياضي الذهبي" لإنجازات مدى الحياة من مؤسسة (Deutsche Sporthilfe) للعام 2006.

-وسام الاستحقاق عام 2006.

-جائزة "والثر بنسمان" (Walther Bensemann) الخاصة بحفل توزيع جوائز الثقافة الألمانية عام 2006.

-جائزة "آي إف إف إتش إس عباقرة عالم الكرة" (IFFHS Genius of World Football) لعام 2007.

-جائزة الإنجاز مدى الحياة لجوائز لوريوس الرياضية العالمية لعام 2007.

-أدرج في قاعة مشاهير الرياضة الألمانية عام 2008.

-وسام الاستحقاق من ولاية شمال الراين عام 2009.

-جائزة رئيس الفيفا عام 2013.

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