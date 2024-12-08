بايرن ميونخ يعلن إصابة نجمين بعد مباراة هايدنهايم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 03:16 مساءً - أعلن بايرن ميونخ، متصدر الدوري الألماني، اليوم الأحد، غياب نجميه عن الفريق خلال الفترة الحالية، بداعي الإصابة.

وأشار النادي البافاري إلى أن الثنائي ألفونسو ديفيز وكينجسلي كومان تعرضا لإصابة بشد عضلي في الساق اليسرى، خلال الفوز على هايدنهايم 4 /2 أمس السبت بالبوندسليجا.

وفي حين أكمل الظهير الأيسر ديفيز المباراة حتى النهاية، فإن كومان غادر الملعب قبلها، بعد مشاركته كبديل في الدقيقة 71.

ولم يكشف النادي البافاري عن مدة غياب اللاعبين عن الفريق، الذي تتبقى له 3 مباريات قبل فترة التوقف الشتوية، حيث يواجه شاختار في دوري أبطال أوروبا وماينز ولايبزيج في البوندسليجا.

وانضم الثنائي إلى قائمة المصابين لدى بايرن ميونخ، والتي تشمل هاري كين وسيرجي جنابري وجواو بالينيا ومانويل نوير وهيروكي إيتو وجوسيب ستانيسيتش.



وأعلن هربرت هاينر، رئيس بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأحد، أن إيرادات النادي تجاوزت حاجز المليار يورو: "مليار و50 مليون دولار"، لأول مرة في تاريخه.

وقال هاينر خلال انعقاد الجمعية العمومية للنادي، إن رياضتي كرة القدم وكرة السلة تصدرتا المشهد في هذه الإيرادات القياسية، التي بلغت مليار و17 مليون يورو، حيث ارتفعت من 690 مليون يورو في 2022، و882 مليون يورو العام الماضي.

وواصل: "الآن لم نصل فقط إلى رقم قياسي أخر، لكن إلى بعد لم يسبق لنادي بايرن ميونخ الوصول إليه".

وأضاف هاينر أن بايرن لديه 382 ألف عضو، ارتفاعا من 360 ألف عضو في الصيف الماضي، معربا عن أمله في وصول عدد أعضاء النادي إلى 400 ألف، العام المقبل، تزامنا مع الذكرى الـ125 لتأسيس النادي.

وفاز فريق بايرن ميونخ الألمانى على هايدنهايم بنتيجة 4-2، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم بالموسم الجاري 2024-2025، على ملعب "أليانز أرينا".

سجل دايوت أوباميكانو هدف التقدم لصالح البايرن فى الدقيقة 18 ثم جمال موسيالا "هدفين" وليون جوريتسكا.

بينما أحرز هدفى فريق هايدنهايم ماتياس هونساك فى الدقيقة 50، ونيكلاس دوريتش فى الدقيقة 85.

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