الرياضة - 02:58 - ارتفاع جديد بـ سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 بـ 3735 جنيها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 02:58 مساءً - ارتفع سعر الذهب الآن في مصر، وزاد سعر الذهب عيار 21 بقيمة 35 جنيها بـ سوق الصاغة في منتصف تعاملات اليوم الأحد.

سعر الذهب الآن

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب الآن وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24، بلغ اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 نحو 4268.5 جنيه للبيع، و4240 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22، بلغ اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 نحو 3912.75 جنيه للبيع، و3886.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21، بلغ اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 نحو 3735 جنيهًا للبيع، 3710 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18، بلغ اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 نحو 3201.5 جنيه للبيع، و3180 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14، بلغ اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 نحو 2490 جنيها للبيع، 2473.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12، بلغ اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 نحو 2134.25 جنيه للبيع، 2120 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9، بلغ اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 نحو 1600.75 جنيه للبيع، و1590 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب، بلغ اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 نحو 29880 جنيهًا للبيع، 29680 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

سعر أوقية الذهب، بلغ اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 نحو 2633.18 دولار للبيع، 2632.86 دولار للشراء.

سعر الذهب في مصر

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب اليوم

- سعر الذهب عيار 24 بقيمة 4268 جنيها للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

- سعر الذهب عيار 21 بقيمة 3735 جنيها للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

- سعر الذهب عيار 18 بقيمة 3201 جنيه للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

- سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بقيمة 29880 جنيها.

- سعر الذهب عالميا اليوم، سجل 2633 دولارا للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.