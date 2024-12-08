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الرياضة - 02:58 - بعد سقوط دمشق.. أين ذهب بشار الأسد؟ - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:58 - بعد سقوط دمشق.. أين ذهب بشار الأسد؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:58 - بعد سقوط دمشق.. أين ذهب بشار الأسد؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 02:58 مساءً - بعد سقوط دمشق في أيدي الفصائل الإرهابية، يدور سؤال على ألسنة العالم حاليا هو أين ذهب بشار الأسد؟

أين ذهب بشار الأسد؟

كشف مسؤولان كبيران في الجيش السوري لوكالة «رويترز»، أن الرئيس السوري، بشار الأسد، غادر العاصمة دمشق على متن طائرة إلى وجهة غير معلومة صباح الأحد.

بشار الأسد

ومن جانبها أعلنت الفصائل الإرهابية التي تقودها ما يسمى بـ«هيئة تحرير الشام»، أن الأسد غادر العاصمة دمشق، داعية المهجرين في الخارج للعودة إلى سوريا، كما نشروا بيان مقتضب جاء فيه: «نعلن مدينة دمشق حرة بدون بشار الأسد».

وتابعت الفصائل الإرهابية، أنه بعد 50 عاما من القهر تحت حكم البعث، و13 عاما من الإجرام والطغيان والتهجير نعلن اليوم نهاية هذه الحقبة المظلمة وبداية عهد جديد لسوريا.

بشار الأسد

مصير بشار الأسد

من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن الرئيس بشار الأسد، قرر التنحي عن منصبه وغادر سوريا.

ودعت وزارة الخارجية الروسية، المجتمع السوري إلى نبذ العنف وحل النزاعات بالوسائل السياسية، مشيرة إلى أنها تأمل أن تعمل الأمم المتحدة على تنظيم مفاوضات شاملة بين السوريين.

وأشارت إلى أن قواعدها العسكرية في سوريا في حالة تأهب قصوى، مؤكدة أن موسكو لم تشارك في محادثات بشأن تسليم السلطة في سوريا.

وتابعت وزارة الخارجية الروسية، أنه لا يوجد أي تهديدات لقواعدها العسكرية في سوريا في الوقت الحالي، لافتة أن رئيس سوريا بشار الأسد غادر البلاد، ونحن قلقون حيال التطورات الأخيرة التي تشهدها دمشق.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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