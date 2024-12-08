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الإسكواش، مصطفى عسل يحصد لقب بطولة هونج كونج المفتوحة - أخبار كلمتك

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الإسكواش، مصطفى عسل يحصد لقب بطولة هونج كونج المفتوحة - أخبار كلمتك

الإسكواش، مصطفى عسل يحصد لقب بطولة هونج كونج المفتوحة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 02:57 مساءً - الإسكواش، حصد مصطفى عسل لاعب منتخب مصر للإسكواش لقب بطولة هونج كونج المفتوحة بعد الفوز على زميله علي فرج في المباراة النهائية.

كما حصدت نوران جوهر لاعبة منتخب مصر للإسكواش لقب بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش بعد الفوز على زميلتها نور الشربيني في المباراة النهائية.

وفازت نوران جوهر على زميلتها نور الشربيني بنتيجة (3-1) في المباراة النهائية.

سيطرة مصرية على نهائيات بطولة هونج كونج

وضم نهائي الرجال كلا من علي فرج المصنف رقم 1 على العالم، مع زميله مصطفى عسل المصنف رقم 2 على العالم.

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أما نهائي السيدات فجمع بين نور الشربيني المصنفة الأولى على العالم، وزميلتها نوران جوهر المصنفة رقم 2 على العالم.

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منتخب مصر يشارك في بطولة العالم للفرق

وعلى جانب آخر، يستعد المنتخب الوطني للإسكواش، للمشاركة في منافسات بطولة العالم للفرق، المقرر إقامتها في هونج كونج بمشاركة عدد كبير من المنتخبات.

قائمة منتخب الإسكواش في بطولة العالم

وتضم قائمة الرجال في البطولة كلا من: علي فرج - مصطفى عسل - كريم عبد الجواد - مازن هشام.

أما قائمة السيدات فتضم كلا من: نور الشربيني - هانيا الحمامي - أمينة عرفي - روان العربي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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