زغلول صيام يكتب: شوقي غريب يعود إلى قلعة المحلة بعد 30 سنة.. وليد خليل يواصل إعادة إحياء مجد الفلاحين! - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 02:17 مساءً - 30 سنة بالتمام والكمال هي مدة غياب الكابتن شوقي غريب عن مدينة المحلة الكبري أحد أكبر قلاع الصناعة في مصر ونادي غزل المحلة صاحب التاريخ الناصع في الكرة المصرية.. 30 سنة لم تطمس هوية شوقي غريب الذي يفتخر بلقب الفلاح الفصيح.. 30 سنة وهو يعتز بمحلاويته في أي مكان.. 30 سنة حافلة بالإنجازات مع كرة القدم المصرية …..فما زال هو المدرب الوحيد الذي حقق إنجاز ميدالية منتخب الشباب عام 2001 بالأرجنتين …. واحد من ثلاثة أشخاص فازوا بالأمم الأفريقية لاعبًا ومدربًا …أول من حقق بطولة الأمم الأفريقية للمنتخب الأولمبي عام 2019 …النجم الذي تم تكريمه من ثلاث رؤساء جمهورية وحصل على أرفع الأوسمة …السادات وحسني مبارك ثم الرئيس السيسي.

اثنين فقط كسروا احتكار نجوم الأهلي والزمالك لشارة القيادة في منتخب مصر …والاثنان من غزل المحلة؛ الأول هو الكابتن محمد السياجي رحمة الله عليه، والثاني هو الكابتن شوقي غريب متعه الله بالصحة والعافية، ووقتها كانت بمثابة حدث كبير.

شوقي غريب مع الفترات التي قضاها في المنتخبات الوطنية، كان له مشوار طويل في مجال التدريب، والذي بدأه من قلعة غزل المحلة مدربًا مع بيتر شتوب الألماني ومع الكابتن السياجي، وفي أحد المرات سافر شتوب وكانت القيادة لشوقي غريب ونجح في إقصاء الإسماعيلي من كأس مصر …..ويعتبر تولي شوقي غريب قيادة غزل المحلة هو المحطة السادسة مع الأندية في الدوري الممتاز المصري؛ حيث كانت البداية مع الاتحاد السكندري ثم سموحة ثم الإسماعيلي ثم الإنتاج الحربي ثم المقاولون العرب.

العودة للبيت الكبير

كان حنين الشوق يهز شوقي غريب كلما جاء ذكر المحلة وقلعة الغزل، ولا أنسى يوم كان يقود المقاولون ويواجه الغزل في المحلة …كان يطأ كل مكان ويقول كنا هنا نفعل كذا ….كنا نعمل كذا …حديث مفعم بكل العواطف ولكنه دائمًا يشفق على قلعة الفلاحين ممن حاولوا طمس هويتها.

لم تكن للعودة أن تتم لولا مجلس إدارة ينتمي رئيسه وليد خليل لعائلة رياضية ونجمها كابتن مصر الراحل عبد الرحيم خليل …..مجلس تربى على عشق الكيان ولذلك تابع الكل حجم الإنجازات التي تتم على أرض الواقع.

في المباراة الأخيرة للفريق أمام الزمالك ورغم الخسارة التي أغضبت الجماهير الغفيرة إلا أن الكل رأى ستاد الغزل بحلته الجديدة وشكله الأكثر من رائع …..أرضية المعلب الجميلة …..والأكثر من هذا أن رئيس النادي ومعه مجلس الإدارة أعاد النجوم الكبار إلى حضن ناديهم وجعلهم يشاركون في القرارات ….صابر عيد وأحمد حسن وأبوالفتوح والمشاقي وغيرهم من امتعوا جماهير مصر والمحلة.

البعض كان يتساءل عن سر إحجام شوقي غريب عن التواجد في غزل المحلة، هو نفس السر الذي قاله لي مرة الكابتن السياجي رحمة الله عليه؛ أن النادي لم يعد ملك أولاده وكثر الدخلاء.

ولكن أين الآن الكابتن السياجي والصورة تكتمل؟! رئيس نادي ومجلس إدارة يملك طموحات تصل إلى عنان السماء ويبني مشروعًا هدفه في المقام الأول هو إعادة إحياء الروح لقلعة غزل المحلة.

أعرف أن جماهير غزل المحلة عاشقة للكيان وعليها الآن الالتفاف حول فريقها من أجل إعادة الإحياء …فلربما نرى الغزل يعود لأفريقيا من بوابة غريب وخليل ….قولوا يارب.

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