3 أندية إنجليزية تنافس ليفربول على ضم بديل محمد صلاح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 02:17 مساءً - كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول دخل في منافسة قوية مع أكثر من ناد لضم أحد اللاعبين كبديل لرحيل محمد صلاح، المحتمل رحيله عن صفوف الريدز خاصة أن عقد صلاح مع ليفربول ينتهي في 30 يونيو 2025.

وفقا لشبكة "Caught Offside" الإنجليزية فإن ليفربول مهتم بضم جناح يوفنتوس ومنتخب تركيا، كينان يلديز، المتألق في الموسم الحالي مع السيدة العجوز.

وأكدت التقارير أنه تم تصعيد يلديز للفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس في عام 2023، لكنه تألق بداية من هذا الموسم تحت قيادة المدرب، تياجو موتا، مما لفت الأنظار إليه من الأندية الكبرى.

وأشارت أن نادي ليفربول ليس النادي الوحيد في سباق ضم يلديز من يوفنتوس مع وجود آرسنال، مانشستر يونايتد، أستون فيلا وبوروسيا دورتموند، وكان هناك كشافين من العديد من تلك الأندية حاضرين لمتابعته على قرب في مباراتي ميلان وليتشي.

موقف يوفنتوس من الاستغناء عن يلديز



وأوضح التقرير أن يلديز قد يكون صفقة مثالية بالنسبة لنادي ليفربول لتعويض المصري محمد صلاح إذا لم يتوصل لاتفاق نهائي لتوقيع عقد جديد مع الريدز، ولكن العقبة هي أن يلديز سعيد في يوفنتوس والنادي الإيطالي لا يفكر بالاستغناء عنه، ورغم ذلك قد يكون عرضًا ماليًا جيدًا بداية من 80 مليون يورو حلًا لتخلي البيانكونيري عن موقفه.

وعلى صعيد آخر كشفت تقارير صحفية تفاصيل اقتراب محمد صلاح، نجم ليفربول، من تجديد عقده مع الريدز، الذي ينتهي في الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، اتفق صلاح مع مسؤولي ليفربول على التجديد، عقب الوصول لحل وسط.

وأشارت إلى أن رامي عباس، وكيل صلاح، أبلغ نادي ليفربول في بداية التفاوض بأن اللاعب يريد التجديد 3 سنوات، بينما عرض النادي عقدًا لمدة عام واحد.

وأوضحت الصحيفة أنه خلال الخلاف، خرج صلاح بتصريحات علنية مفادها أن هذا الموسم سيكون على الأرجح، الأخير له مع ليفربول.



وأبدى مشجعو ليفربول قلقهم، من خلال رفع لافتات كُتب عليها: "إنه يطلق السهام.. فامنحوا مو أمواله".

عقد محمد صلاح مع ليفربول



وقالت الصحيفة: "لم تكن الأموال مشكلة أبدًا، حيث إن صلاح بالفعل الأعلى أجرًا في ليفربول بأكثر من 400,000 جنيه إسترليني أسبوعيًّا، الأزمة كانت دائمًا في مدة العقد".

وأوضحت: "تتردد مجموعة فينواي المالكة لليفربول في تقديم عقود طويلة الأمد للاعبين الذين تجاوزوا 30 عاما، وهذا نفس السبب الذي لم يتم بموجبه تجديد عقد فيرجيل فان دايك حتى الآن".

وأضافت: "مع استمرار تأثير صلاح اللافت، قررت فينواي الاستجابة لمطالبه، حيث سيوقع النجم المصري قريبًا على عقد جديد مربح لمدة عامين، ما لم تحدث أي عقبات في اللحظة الأخيرة".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.