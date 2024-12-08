مبابي يصل إلى 200 هدف في الدوريات الأوروبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 02:17 مساءً - وصل النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد إلى الهدف رقم 200 في تاريخه كلاعب كرة قدم بالدوريات الأوروبية.

ريال مدريد يفوز على جيرونا

وسجل مبابي أحد الأهداف الثلاثة لفريقه ريال مدريد بمرمى مضيفه جيرونا خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مونتيليفي، ضمن منافسات الأسبوع الـ16 من مسابقة الدوري الإسباني أمس السبت وانتهت بفوز الريال بثلاثية نظيفة.

مبابي يصل إلى 200 هدف في الدوريات الأوروبية

وسجل مبابي الهدف الثالث في فوز النادي الملكي والذي جعله يرفع رصيده من الأهداف في الدوري الإسباني إلى 9 أهداف خلال 15 مباراة خاضها مع النادي الملكي.

ووصل النجم الفرنسي بهذا الهدف إلى 200 هدف في الدوريات الأوروبية التي لعب لها بعد خوضه 261 مباراة فقط في الدوري الفرنسي والإسباني.

الأهداف الـ200 لمبابي بالأرقام

وسجل مبابي 191 هدفًا في الدوري الفرنسي و9 أهداف في الدوري الاسباني

حيث سجل مع موناكو 16 هدفًا (هدف في موسم 2015-2016، و15 هدفًا في موسم 2016-2017)

ومع باريس سان جيرمان 175 هدفًا (خلال 7 مواسم بداية من موسم 2017-2018 وحتى 2023-2024).

وسجل 9 أهداف مع ريال مدريد في الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي.

صلاح ومبابي

أرقام كيليان مبابي مع ريال مدريد في 100 يوم (إنفوجراف)

محمد صلاح يتفوق على مبابي في قائمة أفضل 25 لاعبا بـ العالم



ونشرت شبكة (givemesport) مع نهاية شهر نوفمبر قائمة بأسماء أفضل 25 لاعبًا في العالم خلال الفترة الحالية، وبالطبع تواجد فيها محمد صلاح ومبابي، وعدد كبير من النجوم.

وقالت الشبكة عن تلك الاختيارات: "تحديد أفضل لاعب في العالم في أي لحظة محددة يشكل تحديًا صعبًا، فمن الناحية النظرية، يمكن أن يتغير هذا اللقب بعد أي مباراة معينة اعتمادًا على مستوى الأداء الفردي الذي يقدمه اللاعب وعوامل أخرى".

وأضافت: "يتم اختيار الأفضل على أساس عدد الأهداف أو التمريرات الحاسمة أو الشباك النظيفة، والأهم اللعب الجماعي وتأثير اللاعب على الفريق".

وفي مفاجأة كبيرة، اختارت الشبكة النجم المصري محمد صلاح، قبل الفرنسي كيليان مبابي في قائمة الأفضل.

وجاء محمد صلاح في المرتبة الخامسة، حيث قالت الشبكة إن محمد صلاح تجاوز إحباط الموسم الماضي مع ليفربول ومنتخب مصر، وقدم نسخة هائلة مع آرني سلوت خلال هذا الموسم.

أما مبابي، فجاء في المرتبة السابعة، وقالت الشبكة إن تراجع مهاجم ريال مدريد، جاء بعد ظهوره المخيب مع منتخب فرنسا في يورو 2024 التي أقيمت الصيف الماضي، ثم فشله في التأقلم مع ريال مدريد وعدم ظهوره بمستواه المعهود.

وفي المركز الأول جاء البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم نادي ريال مدريد، ويليه رودري لاعب وسط مانشستر سيتي، ويحل إيرلينغ هالاند في المركز الثالث، ويأتي هاري كين رابعًا، يليه محمد صلاح في المركز الخامس.

ريال مدريد

قائمة بأسماء أفضل 25 لاعبا في العالم

1/ فينيسيوس جونيور ريال مدريد - البرازيل

2/ رودري مانشستر سيتي - إسبانيا

3/ إيرلينج هالاند مانشستر سيتي - النرويج

4/ هاري كين بايرن ميونخ - إنجلترا

5/ محمد صلاح ليفربول - مصر

6/ روبرت ليفاندوفسكي برشلونة - بولندا

7/ كيليان مبابي ريال مدريد - فرنسا

8/ جود بيلينجهام ريال مدريد - إنجلترا

9/ لامين يامال برشلونة - إسبانيا

10/ ليونيل ميسي إنتر ميامي - الأرجنتين

11/ بوكايو ساكا آرسنال - إنجلترا

12/ فيرجيل فان ديك ليفربول - هولندا

13/ رافينيا برشلونة - البرازيل

14/ وليم ساليبا آرسنال -فرنسا

15/ كيفين دي بروين مانشستر سيتي -بلجيكا

16/ جمال موسيالا بايرن ميونخ -ألمانيا

17/ فيل فودين - مانشستر سيتي - إنجلترا

18/ أليسون بيكر ليفربول - البرازيل

19/ كول بالمر تشيلسي -إنجلترا

20/ ديكلان رايس آرسنال -إنجلترا

21/ لاوتارو مارتينيز إنتر ميلان - الأرجنتين

22/ فلوريان فيرتز باير ليفركوزن - ألمانيا

23/ مارتن أوديجارد آرسنال - النرويج

24/ أنطونيو روديغر ريال مدريد - ألمانيا

25/ أنطوان جريزمان أتلتيكو مدريد - فرنسا

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