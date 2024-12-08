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وزير قطاع الأعمال يشدد على تشغيل المصانع بطاقاتها القصوى واستغلال كافة القدرات المتاحة - أخبار كلمتك

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لقاء مشترك بين وزير الصناعة ومحافظ الجيزة لبحث مشكلات المستثمرين - أخبار كلمتك

لقاء مشترك بين وزير الصناعة ومحافظ الجيزة لبحث مشكلات المستثمرين - أخبار كلمتك

البورصة تربح 19 مليار جنيه بختام تعاملات بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

البورصة تربح 19 مليار جنيه بختام تعاملات بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:14 - عاجل.. الخارجية المصرية تؤكد وقوفها إلى جانب الدولة والشعب السوري ودعم سيادتها ووحدة أراضيها - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:14 - عاجل.. الخارجية المصرية تؤكد وقوفها إلى جانب الدولة والشعب السوري ودعم سيادتها ووحدة أراضيها - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:14 - عاجل.. الخارجية المصرية تؤكد وقوفها إلى جانب الدولة والشعب السوري ودعم سيادتها ووحدة أراضيها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 02:14 مساءً - أكدت وزارة الخارجية، أن مصر تتابع باهتمام كبير التغير الذي شهدته الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتؤكد وقوفها إلي جانب الدولة والشعب السوري ودعمها لسيادة سوريا ووحدة وتكامل أراضيها، وتدعو جميع الأطراف السورية بكافة توجهاتها إلى صون مقدرات الدولة ومؤسساتها الوطنية، وتغليب المصلحة العليا للبلاد، وذلك من خلال توحيد الأهداف والأولويات وبدء عملية سياسية متكاملة وشاملة تؤسس لمرحلة جديدة من التوافق والسلام الداخلي، واستعادة وضع سوريا الإقليمي والدولي.

وشددت مصر، على استمرارها في العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل علي إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار ودعم العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق، جاء ذلك فى بيان صادر عن وزارة الخارجية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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