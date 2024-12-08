الرياضة - 01:58 - آخرهم كندة علوش.. 8 نجوم هزموا السرطان بالعزيمة والإرادة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 01:58 مساءً - أعلنت الفنانة كندة علوش، شفاءها من مرض السرطان، وذلك بعد أشهر عديدة من تلقيها العلاج، ولم تكن كندة، أول المتعافين من مرض السرطان بين النجوم، حيث سبقها قائمة كبيرة بأسماء نجوم عانوا بسبب صراعهم مع المرض الخبيث، وبعضهم قاوم وانتصر عليه.

وخلال السطور التالية ترصد لكم كلمتك أبرز الفنانين الذين انتصروا على السرطان.

كندة علوش

أعلنت الفنانة كندة علوش، عن إصابتها بمرض سرطان الثدي، في شهر يونيو الماضي، وذلك خلال استضافتها في بودكاست مع منى الشاذلي، وظهرت بكامل قوتها وصبرها و بابتسامة خفيفة، وظلت متماسكة و دمعت وسط الكلام ثم تحدث بكل قوة و ووجهت عدد كبير من النصائح للفتيات و السيدات بسرعة الكشف المبكر و تحدى المرض.

وأشارت كندة علوش، إلى أن زوجها عمرو يوسف كان مرعوبا، ويبدو أنه كان يشك في المرض، وأنها ذهبت للطبيب الذي كان يعالج والد زوجها عمرو يوسف وهو طبيب أورام وقالت كندة إنها بعد 9 أشهر من ولادة ابنها "كريم" بدأت تشعر بآلام أثناء الرضاعة، فتوقفت عن الرضاعة الطبيعية.

وأضافت كندة علوش: «استمر الألم 5 أشهر بعدها ولم يتوقف، فقررت عمل فحص للثدي، وحينها علمت بوجود أكثر من ورم خبيث.. ولما عرفت بإصابتي بالسرطان قعدت متنحة شوية، بس ما انهارتش وما عيطتش" وتابعت كندة: "ربنا نزّل عليا من أول ثانية سكينة وطمأنينة رهيبة من وقتها، وبقالي سنة وشهر بتلقى العلاج الكيماوي، وعمرو جوزي كان بيصر ييجي معايا جلسات الكيماوي، وكنت بقرأ قرآن خلالها».

سمية الألفي

أعلنت الفنانة سمية الألفي، في وقت سابق، عن شفاءها من مرض السرطان، بعد فترة علاج طويلة، دامت 6 سنوات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء dmc، أن ادعو كل السيدات المصابات بمرض السرطان التمسك بالأمل والثقة في أطباء مصر، واشكر كل من وقف بجواري في محنتي وازمتي الصحية الأخيرة».

إليسا

وأعلنت إليسا، عن تعافيها من سرطان الثدي، وقالت إنها تسعى من وراء ذلك، إلى تشجيع النساء على التعافي من هذا المرض الخبيث، وكشفت خلال تصريحات لها أن الكانسر كان بسبب علاقة حب كانت «توكسيك»، واتحدت كل شيء، وأوضحت أنها شعرت بالخوف من استئصال صدرها، وطالبت طبيبها بعدم الخضوع لجلسات الكيماوي خوفًا على جسدها، لافتة إلى أنها تعرضت لأزمة نفسية أصعب من المرض بعد تنمر البعض عليها.

نجوى إبراهيم

كما أعلنت الإعلامية نجوى إبراهيم، خلال الفترة الماضية، عن شفائها وتعافيها من مرض السرطان، بعد فترة مرض 5 أشهر، وقالت خلال تصريحاتها: «أحب افرحكوا واشكركوا من جوا قلبى، هي جت كده من عند ربنا ان يجيلى كم دعوات بالشكل الكتير ده وكفاية أقول انى بحبكوا من قلبى، وكلامي للجمهور اللى بدأت معاه من صغرى والنهاردة هبتدى حياتي معاكوا».

بسمة وهبة

وكانت الإعلامية بسمة وهبة، عرفت بمكافحتها لـ سرطان الثدي، بالسفر إلى باريس والخضوع للجراحة، وأصيبت على أثره بالاكتئاب، وكانت تلك من أسوأ الفترات التي مرّت بها، حتى إنها بعد التعافي احتفلت مع أصدقائها من الفنانين والإعلاميين بتعافيها تمامًا.

أحمد حلمي

وتمكن الفنان أحمد حلمي، من التغلب على مرض السرطان، بعدما اكتشف إصابته في منطقة الظهر عن طريق الصدفة، وخلال رحلة للاطمئنان على حالة زوجته الفنانة منى زكي الصحية، حيث كانت زوجته تجري الفحوصات الطبية في الولايات المتحدة الأمريكية، حتي علم حلمي بالمرض الخبيث، وخضع على الفور لجراحة استئصال للورم منعًا لتطوّر الحالة وإصابته بالشلل، وتم شفاءه.

عايدة رياض

وفي 2023، أعلنت الفنانة عايدة رياض تعافيها من سرطان المثانة بعد استئصاله بالمنظار، ولم تعلن عن أي تفاصيل خلال فترة مرضها ونصحها الأطباء وقتها الاستمرار في عملها بشكل طبيعي.

حث مرت الفنانة عايدة رياض، برحلة صعبة على مدار 3 سنوات بعد إصابتها بمرض سرطان المثانة وخضوعها للعلاج الكيماوي الذي تسبب في تساقط شعرها وأثّر سلبا على حالتها النفسية، وقالت عايدة رياض خلال تصريحات تلفزيونية: «كانت رحلة صعبة.. بس كان عندي أمل وثقة في ربنا».

ورفضت الفنانة عايدة رياض الاستسلام للخوف والاكتئاب الذي يرافق مرضى السرطان بسبب تلقيهم لجلسات الكيماوي، لذا حرصت على نشر البهجة والسعادة في المستشفى التي كانت تتلقى بها العلاج من خلال عقد صداقات وطيدة مع الطاقم الطبي والمريضات بالمستشفى: «كنت بقولهم دايمًا إن شاء الله هنخف.. وكنا بنغني ونرقص مع بعض بعد جلسة الكيماوي».

شريف مدكور

وعانى الإعلامي شريف مدكور، من مرض سرطان القولون والذي أدى إلى استئصال جزء منه، وبعد رحلة علاج طويلة تعافى بشكل نهائي من المرض اللعين، حيث كشف مدكور، عن تفاصيل إصابته بسرطان القولون، وذلك بعد تعرضه لنزيف داخلي، مما دفعه لإجراء فحوصات أظهرت إصابته بسرطان في القولون، مشيراً إلي أنه علم بأمر المرض من والده في اتصال هاتفي أخبره فيه أنه تم تشخيصه بالسرطان، مضيفا، أنه خضع لعملية جراحية لاستئصال جزء من القولون، وبعدها علاج كيميائي.