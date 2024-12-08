التخطيط: 85.5% نسبة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى لحياة كريمة بنهاية نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

التخطيط: 85.5% نسبة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى لحياة كريمة بنهاية نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

وكيل الأزهر: يجب أن ننتبه لمخاطر الذكاء الاصطناعي وتهديده للوجود البشري - أخبار كلمتك

وكيل الأزهر: يجب أن ننتبه لمخاطر الذكاء الاصطناعي وتهديده للوجود البشري - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:14 - عاجل.. الخارجية المصرية تؤكد وقوفها إلى جانب الدولة والشعب السوري ودعم سيادتها ووحدة أراضيها - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:14 - عاجل.. الخارجية المصرية تؤكد وقوفها إلى جانب الدولة والشعب السوري ودعم سيادتها ووحدة أراضيها - أخبار كلمتك

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 8-12-2024 - أخبار كلمتك

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 8-12-2024 - أخبار كلمتك

سعر الدولار يصل لمستوى غير مسبوق أمام الجنيه في البنوك - أخبار كلمتك

سعر الدولار يصل لمستوى غير مسبوق أمام الجنيه في البنوك - أخبار كلمتك

أزمات غزة وسوريا وتعزيز التعاون الاقتصادي تتصدر ملفات السيسي في النرويج - أخبار كلمتك

أزمات غزة وسوريا وتعزيز التعاون الاقتصادي تتصدر ملفات السيسي في النرويج - أخبار كلمتك

رئيس شركة «أبو زعبل للصناعات المتخصصة» يجتمع بالعاملين لمتابعة العملية الإنتاجية - أخبار كلمتك

رئيس شركة «أبو زعبل للصناعات المتخصصة» يجتمع بالعاملين لمتابعة العملية الإنتاجية - أخبار كلمتك

تعرف على إيرادات فيلم الهوى سلطان - أخبار كلمتك

تعرف على إيرادات فيلم الهوى سلطان - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:58 - آخرهم كندة علوش.. 8 نجوم هزموا السرطان بالعزيمة والإرادة - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:58 - آخرهم كندة علوش.. 8 نجوم هزموا السرطان بالعزيمة والإرادة - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:58 - الخارجية الروسية: بشار الأسد غادر سوريا.. وقواعدنا العسكرية في حالة تأهب قصوى - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:58 - الخارجية الروسية: بشار الأسد غادر سوريا.. وقواعدنا العسكرية في حالة تأهب قصوى - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 01:58 - الخارجية الروسية: بشار الأسد غادر سوريا.. وقواعدنا العسكرية في حالة تأهب قصوى - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 01:58 - الخارجية الروسية: بشار الأسد غادر سوريا.. وقواعدنا العسكرية في حالة تأهب قصوى - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:58 - الخارجية الروسية: بشار الأسد غادر سوريا.. وقواعدنا العسكرية في حالة تأهب قصوى - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 01:58 مساءً - دعت وزارة الخارجية الروسية، المجتمع السوري إلى نبذ العنف وحل النزاعات بالوسائل السياسية، مشيرة إلى أنها تأمل أن تعمل الأمم المتحدة على تنظيم مفاوضات شاملة بين السوريين، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

وأفادت الخارجية الروسية، بأن قواعدها العسكرية في سوريا في حالة تأهب قصوى، مؤكدًا أن موسكو لم تشارك في محادثات بشأن تسليم السلطة في سوريا.

وتابعت وزارة الخارجية الروسية، أنه لا يوجد أي تهديدات لقواعدها العسكرية في سوريا في الوقت الحالي، لافتة أن رئيس سوريا بشار الأسد قد غادر البلاد، ونحن قلقون حيال التطورات الأخيرة التي تشهدها دمشق.

يذكر أن، التلفزيون الرسمي السوري أعلن، خلال الساعات الماضية، سقوط نظام الرئيس بشار الأسد داخل البلاد.

وبدوره، أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الرئيس بشار الأسد غادر البلاد إلى وجهة غير معلومة، مؤكدًا أنه استقل طائرة من دمشق في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها الفصائل الإرهابية إلى دمشق منذ عام 2018، عندما استعادت القوات السورية مناطق في ضواحي العاصمة بعد حصار استمر سنوات.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أنه تم إخلاء مطار دمشق وإيقاف جميع الرحلات الجوية.

اقرأ أيضاً
وزير الخارجية الإيطالي يدعو إلى اجتماع جديد لوحدة الأزمات بشأن سوريا

المبعوث الأممي إلى سوريا يطالب جميع الأطراف بالحفاظ على القانون والمؤسسات العامة

وزير خارجية تركيا: من المرجح أن بشار الأسد خارج سوريا.. ويجب الحفاظ على مؤسسات الدولة

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الدوري الإسباني، ريال مدريد يحقق فوزا هاما أمام جيرونا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق