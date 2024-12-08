الرياضة - 01:58 - الخارجية الروسية: بشار الأسد غادر سوريا.. وقواعدنا العسكرية في حالة تأهب قصوى - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 01:58 مساءً - دعت وزارة الخارجية الروسية، المجتمع السوري إلى نبذ العنف وحل النزاعات بالوسائل السياسية، مشيرة إلى أنها تأمل أن تعمل الأمم المتحدة على تنظيم مفاوضات شاملة بين السوريين، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

وأفادت الخارجية الروسية، بأن قواعدها العسكرية في سوريا في حالة تأهب قصوى، مؤكدًا أن موسكو لم تشارك في محادثات بشأن تسليم السلطة في سوريا.

وتابعت وزارة الخارجية الروسية، أنه لا يوجد أي تهديدات لقواعدها العسكرية في سوريا في الوقت الحالي، لافتة أن رئيس سوريا بشار الأسد قد غادر البلاد، ونحن قلقون حيال التطورات الأخيرة التي تشهدها دمشق.

يذكر أن، التلفزيون الرسمي السوري أعلن، خلال الساعات الماضية، سقوط نظام الرئيس بشار الأسد داخل البلاد.

وبدوره، أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الرئيس بشار الأسد غادر البلاد إلى وجهة غير معلومة، مؤكدًا أنه استقل طائرة من دمشق في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها الفصائل الإرهابية إلى دمشق منذ عام 2018، عندما استعادت القوات السورية مناطق في ضواحي العاصمة بعد حصار استمر سنوات.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أنه تم إخلاء مطار دمشق وإيقاف جميع الرحلات الجوية.