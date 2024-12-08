الدوري الإسباني، أزمة بسبب موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا المؤجلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 01:26 مساءً - كشفت تقارير صحفية أن الموعد الجديد لمباراة ريال مدريد وفالنسيا بالدوري الإسباني تسبب في أزمة بعد أن تأجلت بسبب الإعصار الذي ضرب شرق البلاد مؤخرًا.

ووفقًا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، حدد اتحاد الكرة الاسباني يوم 2 يناير المقبل لإقامة المباراة، وصادقت رابطة الليجا على هذا الموعد، رغم أنه لا يتوافق مع الاتفاقية الجماعية، الموقعة بين رابطتي اللاعبين والدوري.

واعترضت رابطة لاعبي الدوري الإسباني، بشكل رسمي، على الموعد الجديد للمباراة، وطالبت بإقامتها يوم 3 يناير، لأن هناك اتفاقًا ينص على عدم إقامة أي لقاء كرة قدم، بين 23 ديسمبر و2 يناير، أي خلال فترة أعياد الميلاد.



ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد مباراة في كأس الملك، يوم 6 من الشهر المقبل، بينما سيخوض فالنسيا مواجهة في اليوم التالي.

ويواجه الفريق الملكي جدولًا مزدحمًا للغاية في الفترة المقبلة، حيث سيضطر للسفر أيضًا يوم 9 يناير إلى السعودية، لخوض منافسات كأس السوبر الإسباني.

وواصل برشلونة تصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني رغم تعادله مع ريال بيتيس.

وتعادل فريق برشلونة مع نظيره ريال بيتيس ضمن لقاءات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني، بهدفين لكل منهما، فيما حقق ريال مدريد الفوز على جيرونا بثلاثة أهداف نظيفة، ليقلص الفارق مع المتصدر برشلونة إلى نقطتين مع تبقي مباراة مؤجلة للريال أمام فالنسيا.

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد وتعادل برشلونة

1. برشلونة، 38 نقطة.

2. ريال مدريد، 36 نقطة.

3. أتلتيكو مدريد، 32 نقطة.

4. أتلتيك بلباو، 29 نقطة.

5. فياريال، 26 نقطة.

6. ريال مايوركا، 24 نقطة.

7. أوساسونا، 23 نقطة.

8. جيرونا، 22 نقطة.

9. ريال سوسيداد، 21 نقطة.

10. سيلتا فيجو، 21 نقطة.

11 ريال بيتيس، 21 نقطة.

12. رايو فاييكانو، 19 نقطة.

13. إشبيلية، 19 نقطة.

14. لاس بالماس، 18 نقطة.

15. ليجانيس، 15 نقطة.

16. ألافيس، 14 نقطة.

17. خيتافي، 13 نقطة.

18. إسبانيول، 13 نقاط.

19. فالنسيا، 10 نقاط.

20. بلد الوليد، 9 نقاط.

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