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الإسكواش، نهائي مصري خالص ببطولة هونج كونج المفتوحة اليوم - أخبار كلمتك

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الإسكواش، نهائي مصري خالص ببطولة هونج كونج المفتوحة اليوم - أخبار كلمتك

الإسكواش، نهائي مصري خالص ببطولة هونج كونج المفتوحة اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 01:26 مساءً - الإسكواش، تنطلق اليوم الأحد نهائيات بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش رجال وسيدات، تحت سيطرة مصرية خالص.

سيطرة مصرية على نهائيات بطولة هونج كونج

في نهائي الرجال يلتقي علي فرج المصنف رقم 1 على العالم، مع زميله مصطفى عسل المصنف رقم 2 على العالم.

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أما نهائي السيدات فيشهد مواجهة قوية بين نور الشربيني المصنفة الأولى على العالم، وزميلتها نوران جوهر المصنفة رقم 2 على العالم.

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منتخب مصر يشارك في بطولة العالم للفرق

وعلى جانب آخر، يستعد المنتخب الوطني للإسكواش، للمشاركة في منافسات بطولة العالم للفرق، المقرر إقامتها في هونج كونج بمشاركة عدد كبير من المنتخبات.

قائمة منتخب الإسكواش في بطولة العالم

وتضم قائمة الرجال في البطولة كلا من: علي فرج - مصطفى عسل - كريم عبد الجواد - مازن هشام.

أما قائمة السيدات فتضم كلا من: نور الشربيني - هانيا الحمامي - أمينة عرفي - روان العربي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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