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الرياضة - 01:03 - الرئيس السيسي يصل إلى أوسلو في ثاني محطات جولته الأوروبية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:03 - الرئيس السيسي يصل إلى أوسلو في ثاني محطات جولته الأوروبية - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:03 - الرئيس السيسي يصل إلى أوسلو في ثاني محطات جولته الأوروبية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 01:03 مساءً - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى مدينة أوسلو، عاصمة مملكة النرويج، في ثاني محطات جولته الأوروبية التي بدأها بزيارة الدنمارك وتشمل أيضا جمهورية أيرلندا، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والدول الأوروبية.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي، لقاءات مع ملك النرويج، ورئيس الوزراء، ورئيس وأعضاء من البرلمان النرويجي.

كما سيجري الرئيس السيسي، لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات النرويجية العاملة في مصر، وسوف يشهد أيضا التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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