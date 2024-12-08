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حقيقة رحيل لاعب ريال مدريد بعد هجوم الجماهير - أخبار كلمتك

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حقيقة رحيل لاعب ريال مدريد بعد هجوم الجماهير - أخبار كلمتك

حقيقة رحيل لاعب ريال مدريد بعد هجوم الجماهير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 12:38 مساءً - كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، حقيقة رحيل أحد اللاعبين عن صفوف الميرنجي، خلال الفترة المقبلة.

وكانت تقارير قد زعمت أن ريال مدريد ينوي عرض لاعب الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني، للبيع في الصيف المقبل، لا سيما أن الجماهير أطلقت صافرات الاستهجان ضده، عقب تراجع مستواه مؤخرًا.

ووفقًا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، ذهب تشواميني إلى مكتب أنشيلوتي، قبل السفر لمواجهة جيرونا، بالجولة الـ16 من الدوري الإسباني.

حقيقة رحيل لاعب ريال مدريد بعد هجوم الجماهير 

وأشارت إلى أن تشواميني أبلغ أنشيلوتي بأنه محبط بسبب تعرضه للكثير من الانتقادات والشائعات في الفترة الأخيرة.

ورد المدرب على تشواميني، قائلًا: "ستبقى في ريال مدريد، لا تستمع إلى الشائعات.. بالنسبة لي، أنت لاعب أساسي".

وأوضحت أن تشواميني يشعر بأنه محبوب ومدعوم من الجهاز الفني، لكنه كان بحاجة لتأكيد هذه الثقة، من خلال اجتماعه مع أنشيلوتي.

يذكر أن أنشيلوتي يعتمد على تشواميني في خط الوسط وأحيانا كقلب دفاع.

وواصل برشلونة تصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني رغم تعادله مع ريال بيتيس.

وتعادل فريق برشلونة مع نظيره ريال بيتيس ضمن لقاءات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني، بهدفين لكل منهما، فيما حقق ريال مدريد الفوز على جيرونا بثلاثة أهداف نظيفة، ليقلص الفارق مع المتصدر برشلونة إلى نقطتين مع تبقي مباراة مؤجلة للريال أمام فالنسيا.

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد وتعادل برشلونة

1. برشلونة، 38 نقطة.

2. ريال مدريد، 36 نقطة.

3. أتلتيكو مدريد، 32 نقطة.

4. أتلتيك بلباو، 29 نقطة.

5. فياريال، 26 نقطة.

6. ريال مايوركا، 24 نقطة.

7. أوساسونا، 23 نقطة.

8. جيرونا، 22 نقطة.

9. ريال سوسيداد، 21 نقطة.

10. سيلتا فيجو، 21 نقطة.

11 ريال بيتيس، 21 نقطة.

12. رايو فاييكانو، 19 نقطة.

13. إشبيلية، 19 نقطة.

14. لاس بالماس، 18 نقطة.

15. ليجانيس، 15 نقطة.

16. ألافيس، 14 نقطة.

17. خيتافي، 13 نقطة.

18. إسبانيول، 13 نقاط.

19. فالنسيا، 10 نقاط.

20. بلد الوليد، 9 نقاط.

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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