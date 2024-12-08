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الرياضة - 12:31 - بعد رحلة من المعاناة.. كندة علوش تعلن شفاءها التام من مرض السرطان - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:31 - بعد رحلة من المعاناة.. كندة علوش تعلن شفاءها التام من مرض السرطان - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:31 - بعد رحلة من المعاناة.. كندة علوش تعلن شفاءها التام من مرض السرطان - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:31 - بعد رحلة من المعاناة.. كندة علوش تعلن شفاءها التام من مرض السرطان - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:31 - بعد رحلة من المعاناة.. كندة علوش تعلن شفاءها التام من مرض السرطان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 12:31 مساءً - أعلنت الفنانة كندة علوش، عن شفاءها التام من مرض السرطان، وذلك بعد فترة من تلقيها العلاج من إصابتها بمرض سرطان الثدي.

وكتبت كندة علوش، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» قائلة: «اليوم أعلن شفائي التام من السرطان.. باركولي».

كندة علوش

إصابة كندة علوش بمرض السرطان

وفى يونيو الماضى، أعلنت النجمة كندة علوش، عن إصابتها بسرطان الثدي، خلال مشاركتها في بودكاست مع الإعلامية منى الشاذلي عبر قناتها على اليوتيوب، وتصدرت التريند بعد الحديث عن رحلتها المرضية، وتحدثت عن المرض بالتفاصيل

وظهرت كندة خلال حديثها عن محنتها المرضية بكل قوة وصبر و بابتسامة خفيفة لا تفارق وجهها ابدا طوال كلامها، و ظلت متماسكة و دمعت وسط الكلام ثم تحدث بكل قوة و ووجهت عدد كبير من النصائح للفتيات و السيدات بسرعة الكشف المبكر و تحدى المرض.

كندة علوش وعمرو يوسف

وكشفت الفنانة كندة علوش خلال مشاركتها في بودكاست مع الإعلامية منى الشاذلي عن إصابتها بسرطان الثدي، وذلك خلال مشاركتها في بودكاست مع الإعلامية منى الشاذلي عبر قناتها على يوتيوب، وأضافت أن جدتها وخالتها وخالها جميعهم توفوا بالسرطان لكنها لم تكن تتوقع الإصابة.

وأشارت كندة علوش إلى أن زوجها عمرو يوسف كان مرعوبا، ويبدو أنه كان يشك في المرض، وأنها ذهبت للطبيب الذي كان يعالج والد زوجها عمرو يوسف وهو طبيب أورام وقالت كندة إنها بعد 9 أشهر من ولادة ابنها "كريم" بدأت تشعر بآلام أثناء الرضاعة، فتوقفت عن الرضاعة الطبيعية.

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بهذه الطريقة عالجت كندة علوش نفسها من السرطان «التفاصيل»

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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