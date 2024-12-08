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الرياضة - 12:10 - آخر تحديث.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:10 - آخر تحديث.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:10 - آخر تحديث.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 12:10 مساءً - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024، حيث سجل في البنك الأهلي المصري نحو 50.15 جنيه للشراء، 50.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

وتوفر كلمتك، لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الدولار اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 49.94 جنيه للشراء، 50.07 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 50.15 جنيه للشراء، 50.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إلى 50.15 جنيه للشراء، 50.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري نحو 50.15 جنيه للشراء، 50.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 50.16 جنيه للشراء، 50.26 جنيه للبيع.

الدولار

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما عن سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري وصل إلى 50.16 جنيه للشراء، 50.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 50.17 جنيه للشراء، 50.27 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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