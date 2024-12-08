الرياضة - 12:10 - سعر الذهب بالدولار اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 12:10 مساءً - سعر الذهب بالدولار.. استقر سعر الذهب بالدولار اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024، تزامنا مع استقرار سعر الأوقية عالميا.

سعر الذهب اليوم بالدولار

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سعر الذهب بالدولار اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب بالدولار عيار 24 بالأسواق المصرية نحو 84.67 دولار للبيع، و84.10 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب بالدولار عيار 22 في أسواق الصاغة الآن نحو 77.61 دولار للبيع، و77.09 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب بالدولار عيار 21 في أسواق الصاغة نحو 74.08دولار للبيع، و73.58دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر الذهب بالدولار عيار 18 في الأسواق إلى 63.50 دولار للبيع، و63.07 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب بالدولار عيار 14 نحو 49.39 دولار للبيع، و49.06 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 12

أما عن سعر الذهب بالدولار عيار 12 فسجل نحو 42.33 دولار للبيع، 42.05 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 9

في حين سجل سعر الذهب عيار 9 نحو 31.75دولار للبيع، و31.54 دولار للشراء.

سعر الجنيه الذهب

أما عن سعر الجنيه الذهب فوصل إلى 592.68 دولار للبيع، و588.67 دولار للشراء.

سعر أوقية الذهب عالميا

سجل سعر الأوقية عالميا نحو 2633.18 دولار للبيع، 2632.86 دولار للشراء

سعر الذهب بالدولار اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 سعر الذهب بالدولار بيع شراء عيار 24 84.67 دولار 84.10 دولار عيار 22 77.61 دولار 77.09 دولار عيار 21 74.08 دولار 73.58 دولار عيار 18 63.50 دولار 63.07 دولار عيار 14 49.39 دولار 49.06 دولار عيار 12 42.33 دولار 42.05 دولار عيار 9 31.75 دولار 31.54 دولار