بعد تعرضه لكسور في الوجه، هل ينضم سالم الدوسري للمنتخب السعودي في"خليجي 26" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 12:04 مساءً - كشف تقارير اعلامية سعودية موقف سالم الدوسري لاعب فريق الهلال السعودي من المشاركة مع الأخضر في بطولة "خليجي 26" بعد إعلان ناديه عن تعرضه لكسور خفيفة في الوجه، خلال مباراة الرائد امس السبت والتي انتهت بفوزه (3-2) في دوري المحترفين.

وأكدت التقارير ان قائمة المنتخب لن تعلن إلا بعد تأكد الجهاز الطبي من أن حالة سالم الدوسري لا تمنعه من المشاركة مع المنتخب السعودي وسيتواجد الدوسري مع المنتخب بعدما منحت التقارير الطبية الأولية الطمأنينة للمدرب هيرفي رينارد.

إصابة الدوسري

وأعلن الهلال السعودي في الساعات الأولى من اليوم الأحد، آخر تطورات إصابة قائده سالم الدوسري، خلال الفوز على الرائد أمس بنتيجة (3-2)، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري المحترفين.

وسقط سالم الدوسري في الدقيقة 67، إثر اصطدام هوائي، وغادر أرض الملعب بالنقالة.

ونشر الهلال فيديو، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، يُظهر تواجد الدوسري في المستشفى.

وقال النادي: إن الأشعة التي أجراها قائد الفريق، أوضحت تعرّضه لكسور خفيفة في الوجه، مشيرا إلى أنه سيخضع لكشف آخر، اليوم، لتحديد الخطة العلاجية.

وظهر في الفيديو أيضًا زميل الدوسري، ياسر الشهراني، الذي كان يسعى للاطمئنان عليه، فيما حاول محمد الشلهوب، مساعد المدرب، التخفيف عن اللاعب ببعض الكلمات والدعابات.

ومن جانبه، وجه الدوسري رسالة خاصة لجماهير الهلال، قال فيها إنه بخير، والإصابة بسيطة، مطالبًا إياهم بالدعاء له.

منتخب السعودية

وسيخوض منتخب السعودية معسكرًا تدريبيًّا في العاصمة الرياض، خلال الفترة بين 12 و20 ديسمبر الجاري، قبل السفر إلى الكويت لخوض منافسات "خليجي 26".

وينافس المنتخب السعودي في المجموعة الثانية من البطولة، ويبدأ مشواره بمواجهة البحرين، ثم يخوض المباراة الثانية أمام اليمن، قبل ملاقاة العراق في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

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