ماييلي يقود التشكيل المتوقع لبيراميدز امام دجوليبا بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 10:56 صباحاً - استقر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز على تشكيلة فريقه لمواجهة دجوليبا في إطار دوري أبطال أفريقيا اليوم الأحد.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام دجوليبا

حراسة المرمى: شريف اكرمي

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة -رمضان صبحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي



موعد مباراة دجوليبا وبيراميدز

يحل فريق بيراميدز ضيفا على دجوليبا المالي في السادسة من مساء اليوم الأحد، على استاد ٢٦ مارس بالعاصمة المالية باماكو، في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة دجوليبا وبيراميدز

تذاع مباراة دجوليبا وبيراميدز عبر قناة بي ان سبورت اتش دي7 الناقل الحصري للبطولة.

ترتيب مجموعة بيراميدز بدوري الأبطال

ويتصدر فريق الترجي التونسي المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، يليه بيراميدز برصيد ٣ نقاط بعد الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف على ساجرادا الأنجولي في لقاء الجولة الأولى.

ثم ساجرادا نقطة واحدة ودجوليبا بدون رصيد.

ويرتدي فريق نادي بيراميدز الزي الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

ويرتدي في المقابل فريق نادي دجوليبا اللون الأحمر الكامل، بينما سيظهر حارس المرمى باللون الأخضر في الأسود.

حكام مباراة دجوليبا وبيراميدز في دوري الأبطال

يدير المباراة طاقم حكام من دولة تشاد بقيادة الحكم محمد الحاجي علاو، ويساعده مواطنه عيسى بوجولا المساعد الأول، وموسى حافظ الحكم المساعد الثاني. وعثمان عبد الكريم، الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة، إيلو محمدو من النيجر، ومراقب الحكام أمينو شانتالي من نيجيريا، والمنسق العام محمد جيندور من الجزائر، والمنسق الإعلامي إبراهيما كوليبالي من مالي، وموسى بالا المنسق الأمني من جامبيا.

وحرص السفير المصري في مالي محمد الجمال على حضور التدريب الأخير لفريق نادي بيراميدز في باماكو قبل مواجهة دجوليبا بدوري أبطال أفريقيا.

وأهدى ممدوح عيد للسفير درع نادي بيراميدز وقميص الفريق هدية، تقديرًا لدور السفارة ودعمها للبعثة خلال فترة وجودها في مال.

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