الرياضة - 10:53 - عاجل.. التلفزيون السوري يعلن سقوط نظام بشار الأسد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 10:53 صباحاً - أعلن التلفزيون الرسمي السوري، سقوط نظام بشار الأسد، حسبما أفادت القاهرة الأخبارية في خبر عاجل منذ قليل.

وفي سياق متصل، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الرئيس بشار الأسد غادر البلاد إلى وجهة غير معلومة.

وقال المرصد السوري، إن الأسد استقل طائرة من دمشق في وقت مبكر من صباح الأحد.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها الفصائل إلى دمشق منذ عام 2018، عندما استعادت القوات السورية مناطق في ضواحي العاصمة بعد حصار استمر سنوات.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أنه تم إخلاء مطار دمشق وإيقاف جميع الرحلات الجوية.