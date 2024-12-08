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الرياضة - 10:53 - عاجل.. التلفزيون السوري يعلن سقوط نظام بشار الأسد - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:53 - عاجل.. التلفزيون السوري يعلن سقوط نظام بشار الأسد - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:53 - عاجل.. التلفزيون السوري يعلن سقوط نظام بشار الأسد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 10:53 صباحاً - أعلن التلفزيون الرسمي السوري، سقوط نظام بشار الأسد، حسبما أفادت القاهرة الأخبارية في خبر عاجل منذ قليل.

وفي سياق متصل، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الرئيس بشار الأسد غادر البلاد إلى وجهة غير معلومة.

وقال المرصد السوري، إن الأسد استقل طائرة من دمشق في وقت مبكر من صباح الأحد.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها الفصائل إلى دمشق منذ عام 2018، عندما استعادت القوات السورية مناطق في ضواحي العاصمة بعد حصار استمر سنوات.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أنه تم إخلاء مطار دمشق وإيقاف جميع الرحلات الجوية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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